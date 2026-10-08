Susana Díaz se desmarca de la huelga general del 11 de noviembre: "Ha sido una equivocación"

La convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre, a las puertas de las elecciones generales del 29N, no convence a todos. La expresidenta de la Junta de Andalucía y exdirigente del PSOE, Susana Díaz, ha cuestionado la movilización porque considera que no es el momento adecuado para convocarla.

En Por fin, de Onda Cero, Díaz ha defendido la importancia de los sindicatos y el derecho a la huelga, pero crítica con la fecha elegida, apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral.

"Creo que el momento nunca debe de ser una precampaña electoral", ha señalado la socialista, que ha argumentado que este periodo debe estar centrado en las propuestas de los partidos y en el ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos.

"Creo que ahí no es el momento de ejercer otro derecho fundamental, que es el derecho a la huelga", ha añadido.

La expresidenta andaluza ha insistido en su desacuerdo con la convocatoria: "Creo que eso ha sido una equivocación. Ha sido un error".

Susana Díaz discrepa de María Jesús Montero: "Va contra todos los gobiernos"

Díaz también se ha pronunciado sobre las declaraciones de María Jesús Montero, quien había defendido que la huelga general se dirigía contra la oposición por su rechazo a las medidas de vivienda del Gobierno.

"Va contra todos los gobiernos, como ellos han manifestado, así lo han manifestado los sindicatos", ha señalado.

Díaz considera que los sindicatos podrían haberse visto condicionados por el clima de movilización social generado alrededor de la crisis de vivienda y el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que ha fallecido esta semana.

"Yo creo que se han dejado arrastrar o han temido a que el calentamiento que se estaba produciendo en la calle en torno a la vivienda, en torno a Maricarmen y en torno a la reivindicación del Sindicato de Inquilinas, los dejara con el pie cambiado", ha afirmado.

"No es oportuno, no es oportuno, porque ahora toca hablar del programa electoral de los partidos que van a concurrir a las elecciones", ha concluido.