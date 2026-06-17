Renfe pone a la venta los billetes de Verano Joven: requisitos, precios y qué descuentos hay

Viajar en tren este verano por España y Europa será un poco más económico para miles de jóvenes. Renfe ha puesto a la venta los billetes del programa Verano Joven 2026, la cuarta edición consecutiva, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes que permite acceder a descuentos de hasta el 90% en trenes de Media Distancia, Alta Velocidad e Interrail. Los descuentos estarán disponibles desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre y busca fomentar los desplazamientos en transporte público durante las vacaciones estivales.

Para beneficiarse de estas tarifas es imprescindible registrarse previamente en el apartado de la web que ha habilitado el Ministerio dirigido por Óscar Puente. Una vez completado el trámite, el usuario recibirá un código personal e intransferible que deberá introducir antes de realizar el pago del billete en cuestión. Este código servirá para toda la campaña y permitirá acceder a los descuentos en todos los operadores ferroviarios, incluidos los pases de Interrail para recorrer Europa.

Requisitos y descuentos del Verano Joven 2026

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, es decir, los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 con nacionalidad española o con residencia legal en España.

Sobre los descuentos, las rebajas varían dependiendo del tipo de servicio ferroviario:

Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.

regular de competencia estatal. Descuento del 90% en los servicios de media distancia .

. Descuento del 50% en los billetes sencillos de Avant .

. Descuento del 50% en larga distancia o alta velocidad (AVE) con un máximo 30€ por billete. Esto es aplicable a todos los operadores ferroviarios.

con un máximo 30€ por billete. Esto es aplicable a todos los operadores ferroviarios. Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

Además, Renfe ha anunciado una promoción adicional para los usuarios registrados en Más Renfe (el programa gratuito de fidelización de Renfe), ya que cada dos viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, una promoción por la cual podrían obtener un billete gratuito.

Cómo solicitar el código de Verano Joven

El primer paso, tal como indica Renfe, es darse de alta en la web oficial del programa Verano Joven. El trámite se debe realizar al menos 24 horas antes de adquirir un primer billete. Los interesados pueden identificarse mediante el certificado digital, el sistema Cl@ve o introducir los datos personales incluyendo el DNI, NIE o TIE.

Una vez realizada la solicitud, el usuario recibirá el código personal e intransferible por correo electrónico o teléfono. Con este identificador se podrá acceder a descuentos antes de realizar el pago de los billetes que se adquieran.

Con este programa, el Gobierno pretende seguir beneficiando a jóvenes con el objetivo de fomentar el turismo y la cultura, un proyecto que ha beneficiado a más de cuatro millones de jóvenes y ha facilitado más de 16 millones de viajes bonificados.