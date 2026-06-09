Verano Joven 2026: requisitos, plazos para obtener descuentos en billetes de bus y tren

El Consejo de Ministros ha presentado la cuarta edición de Verano Joven, un programa que facilita descuentos a las personas de entre 18 y 30 años para viajes en autobús y tren en el periodo estival de 2026. El objetivo es fomentar entre los jóvenes la cultura a través de los viajes, fortalecer el sector turístico y que, además, se reduzca el uso del vehículo particular.

El programa beneficia con hasta el 90% de descuento para los billetes, tanto en sencillos como en ida y vuelta, para viajar por España y en interrail por Europa. Además, el descuento está disponible para jóvenes con nacionalidad española o con residencia legal en España y que hayan nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008. Las fechas en las que el Ministerio ha informado que se podrá acceder a los descuentos será entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Cuáles son los descuentos contemplados y cómo registrarse

Los descuentos que ha propuesto el Ministerio son los siguientes:

Descuento del 90% para servicios de autobús regular de competencia estatal.

regular de competencia estatal. Descuento del 90% en los servicios de media distancia .

. Descuento del 50% en los billetes sencillos de Avant .

. Descuento del 50% en larga distancia o alta velocidad (AVE) con un máximo 30€ por billete. Esto es aplicable a todos los operadores ferroviarios.

con un máximo 30€ por billete. Esto es aplicable a todos los operadores ferroviarios. Descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

Para optar a estos descuentos será necesario registrarse en la web de Verano Joven que habilitará el Ministerio en los próximos días y será necesario aportar el DNI o NIE. Si se cumplen los requisitos previamente mencionados, los beneficiarios recibirán un código personal e intransferible que se deberá utilizar antes de pagar el billete que se adquiera.

Este programa, vigente desde 2023, tiene en cada edición gran acogida entre los jóvenes españoles, ya que solo en 2025 se llevaron a cabo más de 6,8 millones de viajes realizados en tren y autobús. Además, el Ministerio de Transportes ha invertido 130 millones de euros en el programa para cubrir los billetes de los pasajeros.