La reina Letizia recuerda el dolor de Toñi, que perdió a su marido y a su hija en la dana en el día Mundial de la Salud Mental: "A veces es invisible"

La salud mental ha ido ganando importancia entre la sociedad con el paso de los años. Se trata de un factor fundamental para el bienestar de las personas y que determina la manera en la que se piensa, se siente y se actúa.

Este 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y, en apoyo a una cuestión de especial relevancia, la Casa Real ha querido formar parte de un acto institucional.

En él, la reina Letizia ha realizado un emotivo discurso donde ha puesto en valor la salud mental y donde ha recordado que millones de personas continúan sufriendo problemas, "invisibles" en muchas ocasiones.

Letizia recuerda el caso de Toñi, afectada por la dana

En medio de su discurso, Letizia ha querido recordar brevemente el caso de Toñi, una mujer que perdió a su marido y a su hija durante la dana. La reina ha narrado la situación que cambió la vida de esta vecina de Benetússer cuando un torrente de agua y de barro se llevó por delante 2/3 de su vida.

"Hace casi dos años de aquel día de octubre y Toñi ya no es la misma persona", ha subrayado durante su intervención. Tal y como ha destacado Letizia, este tipo de situaciones traumáticas significan un dolor profundo e insoportable con el que se debe lidiar todos los días.

En ese tipo de casos, es fácil entender el origen del problema y el hecho de que se necesita ayuda. Sin embargo, Letizia ha detallado la infinidad de casos donde la persona no sabe lo que le ocurre y desconoce que necesita ayuda psicológica.

"Aparentemente la vida de esas personas no hay nada relevante, nada traumático. Y sin embargo hay un sufrimiento interior que está ahí", destaca Letizia.

La normalización de necesitar ayuda

Aunque se trata de un problema común entre muchos ciudadanos, la realidad es que cada vez más se normaliza la necesidad de acudir a un psicólogo. Las condiciones de vida precarias, la falta de trabajo o de oportunidades, la soledad no deseada, la presión social o las redes generan un sufrimiento interior que muchas veces es "invisible" pero que cada vez es más compresible.

Así lo ha señalado la reina en su discurso, haciendo referencia a la necesidad de contar con atención especializada, profesionales buenos y suficientes y, sobre todo, que sea accesible para todo el mundo.

La importancia de la educación emocional

Por otro lado, más allá de lograr que la ciudadanía sea consciente de la importancia de la salud mental, la reina Letizia ha hecho especial hincapié en la necesidad de educar emocionalmente desde edades tempranas.

"Sería bueno porque podría evitar una excesiva patologización que luego puede saturar la atención sanitaria", ha explicado. Además, dentro de la prevención aparece la importancia de los hábitos saludables y del bienestar. "Está claro que la mala salud mental es un factor. No es tan sencillo como echar la culpa a una u otra cuestión", subraya Letizia.

Por último, Letizia ha destacado las evidencias científicas que señalan las causas del empeoramiento de la salud mental. "Ya hay evidencia científica que asocia el posible empeoramiento de la salud mental con patrones inadecuados de alimentación, el sedentarismo, un tiempo excesivo de exposición a las pantallas y el consumo digital en exceso", ha concluido.