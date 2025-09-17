La reacción del cirujano Diego González Rivas tras hacerse viral su respuesta sobre a quién votó: "No se puede opinar"

El cirujano Diego González Rivas, quien ha revolucionado el mundo de la cirugía torácica con su técnica uniportal, se ha visto obligado a publicar un 'tweet' en el que se defiende de los ataques que ha recibido en redes sociales después de que se haya hecho viral un extracto de una entrevista que ha concedido en el pódcast 'ac2ality' donde ha reconocido que en las últimas elecciones votó a Feijóo. "Vivimos en un país en el que no se puede opinar", ha apuntado en su cuenta de X.

"Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aun siendo respetuoso y sin criticar a nadie", ha concluido. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar y la mayoría de críticas se han centrado en su función como médico y las políticas sanitarias del Partido Popular.

¿Qué dijo González Rivas en la entrevista?

Las preguntas sobre política suelen ser las que más evitan los entrevistados, puesto que son conocedores de la repercusión que pueden tener. Sin embargo, cuando el cirujano fue cuestionado sobre este hecho, no dudó: "En las últimas, yo voté a Feijóo". "Lo voté porque es paisano mío, lo conozco, tengo trato con él y me parece un gran político y creo que hay que darle una oportunidad de cambio, ¿no?", añadió.

Pese a la contundencia de su respuesta, González Rivas no se definió como una "persona política", de hecho, se define como "ni de derechas ni de izquierdas", puesto que si un gobierno de izquierdas realiza una "buena" gestión "pues perfecto" y si otro de derechas lleva a cabo una "mala política" lo criticará. Con todo, González Rivas sí que es tajante en una cuestión durante la entrevista: "España necesita un cambio".

¿Quién es Diego González Rivas?

El doctor Diego González Rivas es un afamado cirujano que ha revolucionado el sector de las intervenciones torácicas con su técnica uniportal VATS, la cual consiste en un procedimiento que apenas es invasivo y que facilita la extirpación de tumores pulmonares mediante una única incisión de menos de tres centímetros.

Tal es su éxito que en los últimos 14 años ha realizado más de 10.000 cirugías en 136 países y ha sido reconocido con galardones como el Premio Nacional de Medicina de China en 2019, convirtiéndose así en el primer extranjero en conseguirlo. Asimismo, es el director del programa de cirugía torácica del mayor centro especializado del mundo, el Shanghai Pulmonary Hospital.