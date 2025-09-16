El afamado cirujano Diego González Rivas confiesa a quién votó en las últimas elecciones: "No soy ni de derechas, ni de izquierdas"

El doctor Diego González Rivas es uno de los cirujanos más afamados de nuestro país. Es reconocido mundialmente por haber revolucionado la cirugía torácica con su técnica uniportal VATS, que es un procedimiento mínimamente invasivo y que permite extirpar tumores pulmonares mediante una única incisión de menos de tres centímetros.
En los últimos 14 años, ha realizado más de 10.000 cirugías en 136 países, convirtiéndose en un referente en el ámbito médico internacional. Su trayectoria no es baladí: ha sido reconocido como el Premio Nacional de Medicina de China en 2019, siendo el primer extranjero en recibirlo. Además, dirige en la actualidad el programa de cirugía torácica del Shanghai Pulmonary Hospital, que es el mayor centro especializado del mundo.
En los últimos días, González Rivas ha acudido al pódcast de ac2ality donde ha respondido a la pregunta que pocos se atreven a contestar: ¿a quién votó en las últimas elecciones González Rivas?
"España necesita un cambio"
"En las últimas, yo voté a Feijóo", dice el cirujano. "Lo voté porque es paisano mío, lo conozco, tengo trato con él y me parece un gran político y creo que hay que darle una oportunidad de cambio, ¿no?"
Diego González Rivas reconoce no ser una "persona política", ya que no se considera "ni de derechas, ni de izquierdas". Así, confiesa que si "un gobierno de izquierdas está haciendo una buena política, pues perfecto; si un gobierno de derechos hace mala política, lo voy a criticar". Eso sí, incide en que, tal y como está la política, "España necesita un cambio".