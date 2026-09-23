Qué se sabe del asesinato a tiros de Nacho, un joven de Málaga: le confundieron con un sicario y le dispararon en plena calle

La Policía Nacional baraja entre las principales hipótesis que los tres presuntos asesinos arrestados por matar a tiros a Nacho, un joven de 20 años en Málaga, el pasado viernes se pudieran confundir. La investigación continúa abierta y secreta, si bien la primera hipótesis es la confusión al no estar relacionada la víctima con ningún tipo de organización criminal ni trafico de drogas, han informado fuentes policiales.

El joven no tiene antecedentes y no está relacionado con el mundo del narcotráfico, según han precisado las fuentes, por lo que los investigadores estudian si los tres detenidos lo pudieron confundir y percibieron que su presencia en la zona donde ocurrieron los hechos podía ser una amenaza para ellos.

En el programa Y Ahora Sonsoles hablaron con Pedro, un carnicero del barrio que socorrió al joven llamado Nacho. "Salí corriendo para acá, lo vi ahí pidiendo ayuda, diciendo me han pegado un tiro. Fui a recogerlo, lo puse aquí y automáticamente se cayó al suelo", relata Pedro, que afirma que le intentaron ayudar con todo lo que pudieron hasta que llegaron los agentes de Policía.

"Yo le vi un disparo en la espalda, no salía mucha sangre, pero fue un mal rato. Decía que no conocía de nada a los que le dispararon y que se iba a morir, y nosotros estuvimos con él", cuenta, a lo que añade que todos los presentes pensaban que se podía salvar, aunque cuando se fue en ambulancia ya tenía mal aspecto.

El carnicero asegura que lleva trabajando en el barrio durante ocho años y nunca había ocurrido un hecho de tales características. "No se me quita la imagen de este muchacho y más siendo inocente, lo siento mucho por la familia", señalaba Pedro.

Zona del barrio de Barcenillas en Málaga, cerca de donde dispararon al joven de 20 años que murió después. | EFE/Carlos Díaz

Nacho estaba sentado en un banco al lado de su casa cuando tres personas le dispararon

El tiroteo se produjo el viernes en el barrio de Barcenillas, en la capital de Málaga, en la zona de la Plaza Virgen del Rocío. El joven, herido de bala, se refugió en un supermercado cercano.

La víctima estaba sentada en un banco próximo a su domicilio y las tres personas investigadas se le acercaron y le dispararon varias veces. Fuentes policiales aseguran que los autores del crimen, suecos de ascendencia somalí, pertenecerían a la conocida como oficina sueca del sicariato, que habían venido a Málaga para "hacer un trabajo" y que el joven asesinado se cruzó con ellos en varias ocasiones, por lo que pudieron pensar que era miembro de otra banda.

El joven fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció horas más tarde, mientras que los tres presuntos autores fueron detenidos en varias fases, uno de ellos en los minutos posteriores, otro en un registro de vivienda y el tercero en la localidad de Fuengirola.

Un juzgado de Málaga investiga el caso y, aunque los arrestados pasaron a disposición judicial, se acogieron a su derecho constitucional de no declarar. La autoridad judicial decretó para los tres investigados prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La madre de Nacho pide justicia: "Era un chico bueno, trabajador y muy querido"

En un comunicado difundido a los medios de comunicación, la madre de la víctima reitera que su hijo, sin antecedentes, no tenía ninguna relación con actividades delictivas y pide a las autoridades que refuercen los efectivos para combatir la violencia.

"Mi hijo era un chico bueno, trabajador y muy querido por sus amigas y amigos", ha asegurado la madre, que destaca que la víctima llevaba una vida alejada de ese entorno violento.

Ha lamentado que su hijo haya sido "víctima de la extrema violencia instaurada en la sociedad, y últimamente, en Málaga" y ha pedido a las autoridades que se aumenten los efectivos para acabar con esta lacra.