Qué es el radón: el gas que provoca cáncer de pulmón y que está en casi todos los municipios de Madrid

La Comunidad de Madrid es la tercera autonomía más expuesta al gas radón en España, solo por detrás de Galicia y Extremadura. El radón, según el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es un gas radiactivo natural procedente de la cadena de desintegración del uranio-238, lo que implica que sea ubicuo en la naturaleza.

Considerado actualmente como la principal fuente de exposición a la radiación natural para los humanos, el radón es la segunda causa del cáncer de pulmón en la población general, solo después del tabaco, según apunta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Atendiendo al 'Plan Nacional contra el Radón' impulsado por el Ministerio de Sanidad, la relación entre el radón y este tipo de patología fue identificada por primera vez en los trabajadores de minas de uranio. Pero con el paso del tiempo, varios estudios epidemiológicos han sido capaces de demostrar que la exposición a radón en viviendas puede considerarse como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de pulmón.

Radón en interiores o espacios cerrados

El gas radón se produce de forma natural en el subsuelo, siendo capaz de alcanzar la superficie dependiendo del tipo de terreno. Según apunta Sanidad, se produce mayoritariamente en zonas graníticas debido a que el contenido de uranio y torio en el granito es mayor en este tipo de suelos que en otros como las carbonatadas, areniscas o basálticas.

En edificios, el radón puede alcanzar la superficie a través del terreno sobre el que está construida la vivienda, a través de los materiales empleados en la construcción o procedente de aguas subterráneas. Por tanto, la principal forma de entrada del radón a los edificios y viviendas es mediante grietas en suelos y paredes, espacios alrededor de las tuberías o cables y pequeños poros en las paredes.

Municipios madrileños expuestos al radón

En la Comunidad de Madrid, el 81% de los municipios están expuestos al gas radón en niveles que requieren controles periódicos. Esto implica que, de los 179 municipios madrileños, unos 145 presentan un riesgo relevante de exposición a esta sustancia.

Según el CSN, en 86 municipios se requiere actuación prioritaria, mientras que otros 59 cuentan con riesgo moderado. Por ubicación, la mayor exposición se concentra en la parte de la Sierra Norte, oeste y Guadarrama.