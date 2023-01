Qué pasa con las mascarillas en aviones y farmacias: ¿seguirán siendo obligatorias?

Las mascarillas obligatorias se acercan a su fin. Al menos, en el transporte público, según ha anunciado Carolina Darias este jueves. La ministra de Sanidad ha anunciado un Consejo Interterritorial para la próxima semana y también que elevará la medida al Consejo de Ministros del próximo martes 7 de febrero, por lo que es previsible que la norma entre en vigor un día después, como es habitual con los acuerdos que aprueba el Gobierno.

Así, la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte llegará a partir del próximo miércoles 8 de febrero, casi un año después de la norma que ponía fin a su uso obligatorio en entornos exteriores.

Mascarillas en aviones

El anuncio del adiós de las mascarillas al transporte público también incluye a las aerolíneas de bandera española, lo que supone cumplir con las reiteradas peticiones del sector, que desde hace meses solicitaba igualar la norma al resto del entorno europeo.

El propio director corporativo de Iberia, Juan Cierco, se mostró muy crítico con la permanencia de las mascarillas en los vuelos. "Una de las preocupaciones en el sector de las aerolíneas es que no tiene mucho sentido ponerse la mascarilla. Somos el único país del mundo, además de China y alguno más, que mantiene esta normativa".

Cierco aseguró que la normativa "afecta al turismo" y muchos pasajeros prefieren tomar un vuelo a otros destinos o con otras aerolíneas: "10 horas con la mascarilla a bordo, cuando ya no es necesario ni imprescindible por razones de salud, no tiene ningún sentido".

No obstante, cabe recordar que que determinados países mantienen la obligatoriedad de las mascarillas en los vuelos desde y a sus territorios:

China.

Japón.

Corea del Sur.

Camboya.

Birmania.

Filipinas.

Vietnam.

Bangladesh.

Nepal.

Angola.

Brasil.

Egipto.

Ghana.

Guinea.

Irán.

Kenya.

Mauritania.

Túnez.

Uganda.

Zimbabue.

Colombia.

Venezuela.

Ecuador.

Mascarillas en farmacias

Habrá lugares en los que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en España, como ha anunciado Darias, por recomendación de los expertos de la Ponencia de Alertas. Es el caso de los centros sanitarios, como hospitales o centros de salud, así como en los centros sociosanitarios, como farmacias, ópticas o clínicas dentales, tanto para visitantes como para los trabajadores.

La OMS recomienda la mascarilla en interiores

El director regional para Europa de la OMS, Hans Henri P. Kluge, recomendó en su última intervención pública el uso de las mascarillas en interiores y transportes públicos, debido a la ola de contagios de coronavirus en China.

Kluge basó su recomendación en la falta de información procedente de China, con el fin de determinar mejor la evolución de la situación y las posibles variantes Covid. A raíz de esto, afirmó que no ve "irrazonable" que los países europeos tomen medidas de precaución para proteger a sus poblaciones.

Qué se sabe de las nuevas variantes Covid: Kraken y Ortro

Los expertos han identificado un nuevo sublinaje de Ómicron: se trata de CH.1.1, más conocida como Ortro (Orthrus) y responsable de más de cientos de contagios en Reino Unido.

El Ministerio de Sanidad confirmó en su último informe de vigilancia epidemiológica elaborado por el Instituto Carlos III que se habían detectado los primeros casos de CH.1.1 en nuestro país entre los meses de noviembre y diciembre de 2022.

No obstante, los expertos consideran que Ortro no implicaría mayor gravedad que sus antecesoras. El experto en Salud Pública, Rafael Bengoa, matizó en Onda Cero que no cree que "haya motivos para inquietarse mucho" y prevé que vaya a ocurrir lo mismo que con las otros sublinajes de Ómicron, que "sigue buscando por evolución cómo transmitirse más y evadir alguna de las defensas".

Además, los datos recientes de otros países comenzaron a indicar la presencia creciente de la llamada Kraken, el nuevo virus recombinante XBB.1.5 que ya se ha estado propagando "rápidamente" por los Estados Unidos. En este sentido, la OMS informó de que todavía hay pocos casos en Europa, si bien se está trabajando para evaluar su potencial impacto.

"Después de tres largos años de pandemia, con muchos países lidiando con sistemas de salud sobrecargados, escasez de medicamentos esenciales y una fuerza laboral de salud agotada, no podemos permitirnos más presiones sobre nuestros sistemas de salud", ha enfatizado el dirigente europeo de la OMS.