Carolina Darias desvela la fecha para el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público

Carolina Darias ha puesto fecha al fin de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Después de un acto de la Fundación Gasol debido a la presentación de los resultados del estudio PASOS 2022, la ministra de Sanidad ha confirmado que las mascarillas dejarán de ser obligatorias en el transporte de manera inminente, tal y como había anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la mañana de este jueves.

El propio Fernando Simón también se había pronunciado este miércoles, haciendo una estimación sobre el fin de las mascarillas en el transporte que finalmente se ha materializado con el anuncio de Darias.

Cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público

La ministra de Sanidad ha anunciado que llevará la medida en la que se elimina la obligatoriedad de la mascarilla al Consejo de Ministros del próximo martes 7 de febrero. Así, las mismas dejarán de ser obligatorias a partir del miércoles 8 de febrero, un día después del Consejo de Ministros, que será cuando entre en vigor.

Esta medida solo incluye al transporte público, puesto que Darias ha informado de que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en todos los centros sanitarios, como hospitales, así como en los sociosanitarios: ópticas, farmacias o clínicas dentales.

"Elevaré la propuesta de la eliminación de las mascarillas en el transporte público en el próximo Consejo de Ministros del 7 de febrero. Para ello, convocaré un Consejo Interterritorial la próxima semana y así debatirlo con los expertos", ha comunicado la ministra de Sanidad.

Darias también ha subrayado que en España hay una situación de "estabilidad" con la pandemia, "tal y como muestran los indicadores epidemiológicos". "Cada paso que hemos dado lo hemos hecho de la mano de los expertos", ha añadido Darias.

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Henri P. Kluge, ha recomendado a los ciudadanos europeos, ante la ola de contagios de coronavirus en China, seguir usando mascarillas en interiores y transportes públicos.

Kluge ha destacado que las variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan en China son las que ya se han visto en Europa y otros lugares. "Compartimos la opinión actual del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades de que no se prevé que el aumento en curso en China afecte significativamente la situación epidemiológica de COVID-19 en la Región Europea de la OMS en este momento", ha detallado.

Las medidas que recomienda la OMS ante los contagios en China

Tras la ola de contagios que se ha producido en China, la OMS ha pedido a los países de Europa y Asia central redoblar sus esfuerzos para implementar estrategias efectivas comprobadas y evitar ser complacientes. "Esto significa reinvertir urgentemente y volver a comprometerse con una vigilancia virológica y genómica mejorada, incluida la vigilancia de aguas residuales, según sea factible. Esto significa invertir y salvaguardar el personal sanitario, cuya precaria situación en muchos lugares podría socavar la prestación eficaz de los servicios de salud", ha añadido.

El dirigente europeo de la OMS detalló algunas medidas recomendables:

Aumentar la aceptación de vacunas en la población general.

Administrar dosis adicionales de vacunas a grupos prioritarios.

Ventilar espacios públicos y concurridos como escuelas, bares y restaurantes, oficinas al aire libre y transporte público.

Proporcionar terapias tempranas y apropiadas a pacientes con riesgo de enfermedad grave.

"Estas medidas también pueden reducir el impacto de otras infecciones respiratorias, en particular, la gripe, con las que nuestros servicios de salud están luchando en este momento. Ciencia, vigilancia, responsabilidad: todos estos deben unirse cada vez más, ahora que entramos en el cuarto año de la pandemia para garantizar un futuro para todos", ha zanjado.

Ortro y Kraken, las últimas variantes Covid

Los datos recientes de numerosos países están comenzando a indicar la presencia creciente del nuevo virus recombinante XBB.1.5 que ya se ha estado propagando "rápidamente" por los Estados Unidos. En este sentido, la OMS informó de que todavía hay pocos casos en Europa, si bien se está trabajando para evaluar su potencial impacto.

"Después de tres largos años de pandemia, con muchos países lidiando con sistemas de salud sobrecargados, escasez de medicamentos esenciales y una fuerza laboral de salud agotada, no podemos permitirnos más presiones sobre nuestros sistemas de salud", ha enfatizado el dirigente europeo de la OMS.

Además de la llamada Kraken, que supone más de la mitad de los contagios en Estados Unidos, los expertos también han identificado un nuevo sublinaje de Ómicron: se trata de CH.1.1, más conocida como Ortro (Orthrus) y responsable de más de cientos de contagios en Reino Unido.

El Ministerio de Sanidad confirmó en su último informe de vigilancia epidemiológica elaborado por el Instituto Carlos III que se habían detectado los primeros casos de CH.1.1 en nuestro país entre los meses de noviembre y diciembre de 2022.

No obstante, los expertos consideran que Ortro no implicaría mayor gravedad que sus antecesoras. El experto en Salud Pública, Rafael Bengoa, ha matizado en Onda Cero que no cree que "haya motivos para inquietarse mucho" y prevé que vaya a ocurrir lo mismo que con las otros sublinajes de Ómicron, que "sigue buscando por evolución cómo transmitirse más y evadir alguna de las defensas".

Además, Bengoa destaca que "la buena noticia es que los países secuencian muy bien, en tiempo real, tanto las aguas sucias como en los enfermos, por lo que si surge un sublinaje o nace una variante lo detectan rápidamente".