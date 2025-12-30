Por qué se comen 12 uvas en Nochevieja: el origen de esta tradición

Se acerca la noche del 31 de diciembre y todo el mundo está realizando las últimas compras de cara a la última noche del año. Entre ellas no puede faltar las doce uvas que consumiros al ritmo de las campanadas que anuncian el nuevo año. Pero ¿de dónde viene esta tradición? ¿Su origen es completamente español? ¿Desde cuándo se realiza?

1882: el antecedente popular en Madrid

El primer precedente se sitúa en diciembre de 1882, cuando el alcalde de Madrid, José Abascal y Carredano, promulgó un bando municipal que imponía el pago de un duro (cinco pesetas) a quienes quisieran salir a recibir a los Reyes Magos la noche del 5 de enero, cuando era costumbre salir de fiesta y a beber por las calles. Como protesta, algunos trabajadores madrileños decidieron acudir a la Puerta del Sol la noche del 31 para comer uvas al ritmo de las campanadas, en burla de la tradición que tenía la burguesía afrancesada de comer uvas y tomar champán en sus casas.

1894: la costumbre ya está extendida

El 2 de enero de 1894, varios periódicos dejaron constancia escrita de la práctica. El Siglo Futuro recogía un artículo de El Imparcial titulado 'Las uvas bienhechoras', en el que se afirmaba que se trataba de una costumbre "importada de Francia, pero que ha adquirido entre nosotros carta de naturaleza". Ese mismo día, El Correo Militar describía cómo numerosas familias se reunían para comer las uvas al sonar la medianoche y celebrar juntas la llegada del nuevo año.

1895: aparecen las doce uvas

En la Nochevieja de 1895 surge ya la referencia explícita a las doce uvas en la prensa escrita, asociadas simbólicamente a los doce meses del año. Ese año, además, fue el Presidente del Consejo de Ministros quien despidió el año con uvas y champán, lo que contribuyó a reforzar la legitimidad social de la costumbre.

1909:Uva venida de Alicante

Otra teoría sostiene que la consolidación masiva de la tradición llegó en 1909, cuando una cosecha excepcional de uva en la provincia de Alicante llevó a los productores a promover activamente el consumo de uvas en Nochevieja. La iniciativa tuvo un éxito inmediato y fijó definitivamente el ritual de comer una uva por cada campanada, en referencia según algunas fuentes a los doce meses del año.

Con la llegada de la radio primero y de la televisión después, especialmente a través de las retransmisiones desde la Puerta del Sol, la costumbre se convirtió en un ritual colectivo nacional. Lo que pudo comenzar como una protesta irónica y una imitación de las élites terminó transformándose en una de las tradiciones más reconocibles de la cultura española.

Fuera de España

La costumbre de comer doce uvas va más allá de nuestras fronteras, en Portugal y algunos países de Latinoamérica también las consumen, sin embargo, suelen ser uvas pasas, lo que podría estar relacionado por la dificultad para encontrar el fruto fresco.