El precio de las uvas se dispara en vísperas de Nochevieja: un 40% más caras según Facua

Faltan tan solo cuatro días para que termine el año y, por lo tanto, para celebrar la Nochevieja. Aquí en España la tradición es comer 12 uvas mientras suenan las 12 primeras campanas a las 00:00 horas. Si bien, quienes todavía no las hayan comprado se van a llevar una sorpresa en el precio: han subido un 40% en los últimos días, según un estudio de FACUA-Consumidores.

Aunque los productores han asegurado que los precios son estables, desde las organizaciones de consumidores han denunciado que el precio ha aumentado. La directora de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Uva de Mesa del Vinalopó, Beatriz Rocamora, ha explicado a EFE que la campaña de producción de uva temprana ha sido "complicada" y el funcionamiento de los mercados ha sido "deficiente".

Los productores aseguran que la que está más cara es la uva de importación

Rocamora ha señalado que ha habido más oferta y una demanda más restringida, pero que el precio "no es más caro" que el del año pasado. Aunque en los puntos de venta sí puede haber habido un incremento, pero que "nada tiene que ver" con los productores, ha sentenciado. Por eso, a pesar de que desde Facua han cifrado este aumento del precio en un 37%, la directora lo ha descartado.

La directora de la DOP Vinalopó ha aseverado que la uva que es más cara es la de importación, porque su coste para llegar a los lineales es más caro. "La uva nacional, la uva Aledo tradicional de toda la vida, esa no está un 40 % más cara", ha reiterado.

Diciembre es el mes en el que se dispara el consumo de uvas, y en concreto en Nochevieja. Por eso, desde la Asociación de Productores Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa) de la Región de Murcia justifican las variaciones en el precio, al igual que otros productos típicos de estas fechas como el marisco o la carne.

El origen de las 12 uvas

Algo que ha cambiado con el paso de los años es la cantidad y variedad de uvas. No solo hay uvas a granel, en los supermercados se pueden encontrar las 12 uvas envasadas en bolsas individuales, metidas en copas para brindar luego con champagne, lavadas y sin pepitas... Aunque la más consumida sigue siendo la uva Aledo tradicional.

La tradición de las 12 uvas se remonta al año 1909 y fue instaurada por los propios productores. Como ese año hubo mucha producción de uvas, los agricultores del Valle de Vinalopó aprovecharon para comercializar el excedente bajo el nombre de "uvas de la suerte", según la empresa Uvasdoce Fresh.

Aunque no es la única teoría. Según las personas más mayores de la zona, alguien les contó de pequeños que "algún lugareño" guardó las uvas como un "exquisito postre" para la cena de Nochevieja. Otra de las historias traslada su origen a finales del siglo XIX como un intento de ridiculizar a la aristocracia y hacer caso omiso a un bando del Ayuntamiento de Madrid.