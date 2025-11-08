Pilar Eyre, sobre las palabras del rey Juan Carlos hacia la reina Sofía en sus memorias: "Me parece un ejercicio de hipocresía increíble"

La publicación de las memorias del rey Juan Carlos I han suscitado multitud de opiniones y críticas, aunque todavía no están a la venta en España. Una de las personas que han podido leerlas es la periodista Pilar Eyre que en Julia en la Onda se ha mostrado contundente sobre las palabras que el rey emérito le dedica a su mujer, la reina Sofía: "Me parece un ejercicio de hipocresía y cinismo increíble porque ha estado humillándola públicamente durante 40 años".

"Nada podrá borrar nunca mis profundos sentimientos hacia mi esposa Sofía, mi reina. (...) No hay nadie igual a ella en mi vida y así seguirá siendo", relata Juan Carlos I en su libro. Sin embargo, Eyre se ha mostrado estupefacta, ya que "no tienen relación". Cabe recordar que, desde que don Juan Carlos se marchó a vivir a Abu Dabi, doña Sofía nunca ha ido a visitarle.

Pilar Eyre, que ha escrito varios libros sobre la Familia Real, ha rememorado varios momentos en los que se pone de manifiesto la escasa relación de los monarcas. Por ejemplo, "una vez estuvieron cuatro meses sin hablarse", aunque vivían los dos en el Palacio de la Zarzuela, ha contado.

También son varios los episodios de gritos e "intercambios airados de palabras" que han mantenido Juan Carlos y Sofía, como una vez en el puerto de Mallorca o en la catedral de Santiago. Con respecto a este último, Eyre ha asegurado que no pudieron emitir en el programa de televisión que trabajaba, las palabras que se dijeron "porque era demasiado fuerte".

Según Eyre, no son solo dos deslices los que el rey emérito ha cometido

Además, en el libro 'La Soledad de la Reina', Eyre escribió que en 1976 el rey se fue a "cazar". La reina propuso ir con sus hijos a darle una sorpresa, pero cuando llegaron, don Juan Carlos no estaba. Sin embargo, apareció el perro en el jardín, así que doña Sofía llamó a la puerta. "El rey estaba arriba. Ella entró en la habitación y vio lo que no hubiera querido ver nunca. No era Sara Montiel, como se ha dicho" ha detallado la periodista.

Aunque el rey en sus memorias ha confesado que tuvo dos deslices, Pilar Eyre ha asegurado que fueron muchos más. "Yo contabilicé 1.500", ha dicho entre risas. Una "exageración", pero con una historia detrás. Cuando estaba escribiendo uno de sus libros, un íntimo amigo del Rey le habló de muchas mujeres -"esta también, la otra también, la vedette esta también, la actriz esta también..."-. Por lo que la periodista, cuando le preguntó por una cifra concreta, este hombre le dijo "no sé, tú pon 1.500". Este dato llegó al propio rey, que incluso se jactaba de ello.

Además, aunque no ha desvelado muchos detalles sobre ello, Pilar Eyre ha revelado que el rey emérito en Abu Dabi tiene "compañía femenina y no permanentemente, pero sí a menudo" y que su nieto Froilán, que también vive allí, no reside en la misma casa que su abuelo.

Sería de una hipocresía increíble que hubiera renegado de Franco

Otro de los temas que don Juan Carlos aborda en sus memorias es su relación con Franco. En palabras de la periodista,"manifiesta su lealtad" hacia él. De no hacerlo, ha añadido, "sería de una hipocresía increíble que hubiera renegado". En el libro, el rey se pregunta "¿cómo no lo voy a querer, si él me ha puesto de Rey?"

Según la periodista, cuando Franco estaba agonizando en una habitación, don Juan Carlos se encontró con el marqués de Villaverde, que le expresó preocupado: "¿Qué va a ser de nosotros cuando él muera?" A lo que Juan Carlos respondió: "Respondo de vuestra vida con la mía, porque todo lo que yo soy se lo debo a él".

El próximo 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Franco y el 22, medio siglo de la coronación del rey emérito. "Él no va a participar en los actos", ha asegurado Eyre. Sí va a asistir, no sin reticencias, a una comida privada con la familia. No va a haber fotos, seguramente, a no ser que la Casa Real proporcione alguna a los medios.