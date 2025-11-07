MEMORIAS REY EMÉRITO

La contundente respuesta de Óscar Puente sobre el libro del rey Juan Carlos I: "Tengo mucho respeto por el emérito"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha preferido no opinar sobre las memorias del rey emérito Juan Carlos I. Solo ha dicho que le tiene "mucho respeto" y que espera que "se respete él también".

T.S.G.

Madrid |

Óscar Puente, sobre el estado de Rodalies: "Podemos invertir más si paramos el servicio"
Óscar Puente, sobre el estado de Rodalies: "Podemos invertir más si paramos el servicio" | Agencia EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha declinado este jueves valorar el contenido de las memorias del rey emérito Juan Carlos I, más allá de hacer un llamamiento a que él mismo respete lo que representa. Este miércoles algunos periodistas le han preguntado al ministro por su opinión sobre el libro 'Reconciliación', a lo que Puente ha respondido:

Tengo mucho respeto por el emérito, espero que se respete él también

El ministro de Transportes ha lanzado esta escueta reflexión a su llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, para participar en un foro sobre el sector marítimo organizado por Diario del Puerto. No ha hecho más declaraciones. Y quizás porque, luego, en su conferencia sobre el sector portuario, ha dicho que había llegado a la isla con el propósito de meterse "en pocos charcos".

En esas memorias, Juan Carlos I recuerda a sus 87 años desde su retiro en Abu Dabi que la Corona española "reposa enteramente" en él, como dice la Constitución, y reivindica su "herencia" democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se cumple medio siglo de la monarquía parlamentaria.

En esas páginas el rey emérito relata su infancia entre Roma y España, también la compleja relación con su padre y cómo su traslado a España a los diez años supuso un arranque difícil en un país desconocido donde apenas dominaba el idioma y que estaba marcado por la pobreza y el control de la Iglesia y la Falange.

La obra dedica especial atención a episodios clave de la historia de España, como el golpe de Estado del 23-F, donde Juan Carlos I recalca el papel decisivo que desempeñó para salvaguardar la democracia. Describe el momento como uno de máxima tensión y autoridad en su vida, relatando el riesgo real que existía para la monarquía y la democracia española.

El libro recoge también la lucha contra ETA y el profundo dolor causado por el terrorismo, así como el esfuerzo personal y político por consolidar la democracia tras la dictadura de Franco.

