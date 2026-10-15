El papa evoluciona "con normalidad" y retoma su actividad laboral desde el hospital Gemelli

El papa León XIV continúa con su recuperación tras la operación de pulmón realizada el pasado martes. Tal y como ha informado este jueves la oficina de prensa del Vaticano, el pulmón "muestra una buena recuperación".

"Una radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado", indican en el comunicado vaticano el médico personal de León XIV, Luigi Carbone, y el jefe del equipo de cirugía que intervino al papa, Stefano Margaritora.

En su segundo de posoperatorio, el pontífice se ha sometido a los controles rutinarios "que han resultado normales" y realizó sus actividades diarias de forma independiente. Además, ha completado una sesión de fisioterapia que incluyó ejercicios de motricidad completa.

La salud del papa evoluciona con normalidad

Esta mañana, fuentes del Vaticano confirmaban que el Papa había pasado una "buena" segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma tras someterse el pasado martes a una cirugía para extirparle un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

"El Papa ha pasado una buena noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", reza el parte publicado este jueves por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El papa retoma su actividad laboral

Debido a su buen estado físico, León XIV ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli, donde permanecerá ingresado durante lo que resta de semana. Según han explicado fuentes vaticanas, esta mañana ha vuelto a concelebrar misa en la sala que se ha instalado en la planta décima del hospital.

La Santa Sede ha detallado que el Pontífice permanecerá ingresado aproximadamente una semana, por lo que ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre.

Se mantiene la agenda

El Papa León XIV tiene previsto realizar del 6 al 17 de noviembre una gira por América Latina con etapas en Uruguay, Argentina y Perú. No obstante, tal y como ha explicado Darío Menor, enviado especial de Onda Cero, es probable que el pontífice "tenga que adaptar la agenda".

Aún así, las informaciones señalan que el papa quiere continuar con lo previsto, por lo que tras recibir el alta, pondrá rumbo a América del Sur para cumplir con los planes establecidos antes de la operación.

El presidente palestino le desea una pronta recuperación

El presidente palestino, Mahmud Abás, ha enviado este jueves un mensaje al papa León XIV deseándole una pronta y completa recuperación tras su cirugía. "En nombre propio y en nombre del pueblo palestino, el presidente Abás expresó sus deseos de que la operación fuera un éxito y oró para que Dios concediera a su santidad buena salud, bienestar y una pronta recuperación", ha detallado la agencia de noticias oficial palestina Wafa.

En su mensaje, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina también ha expresado "su esperanza de que el papa continúe su misión humanitaria y espiritual de promover la paz, la justicia, la verdad y la fraternidad entre los pueblos del mundo". Asimismo, ha destacado su contribución "a un mayor diálogo, comprensión y coexistencia entre las naciones y los pueblos".