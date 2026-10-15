Qué es Uniportal VATS, la técnica del cirujano español Diego González Rivas que se ha aplicado en la operación del papa León XIV

La vida del pontífice ha estado en manos de un cirujano español. Aunque la operación de pulmón al papa León XIV no ha sido realizada por él de manera literal, Diego González Rivas ha puesto su sello gracias a una técnica innovadora creada y desarrollada en 2010.

La intervención debía eliminar por completo el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarle una adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón. Sin embargo, la simpleza de la operación residía en extirpar el cáncer mediante una única incisión.

Tras la operación, el cirujano torácico gallego se mostró satisfecho y feliz después de comprobar que la intervención del nódulo pulmonar había sido un éxito. La operación fue practicada por un equipo del hospital Gemelli de Roma, encabezado por Stefano Margaritora, con quien el médico gallego mantiene una relación de amistad y colaboración profesional desde hace años.

Así es la técnica Uniportal VATS

El papa León XIV fue operado con éxito de su cáncer de pulmón gracias a la técnica Uniportal VATS, desarrollada en 2010 en A Coruña por el cirujano. Desde entonces, González Rivas ha contribuido a difundir esta técnica internacionalmente mediante cursos y programas de formación para especialistas.

Esta forma innovadora de intervenir supone una evolución de la cirugía torácica para este tipo de cáncer ya que su invasión es mínima. En lugar de realizar varias incisiones para introducir la cámara y el instrumental quirúrgico, el especialista trabaja a través de una única abertura en el tórax, de unos pocos centímetros, por la que introduce las herramientas necesarias para intervenir.

Todo con el objetivo de reducir el traumatismo quirúrgico a través de una limitación del daño sobre la pared torácica, algo que facilita la recuperación posterior del paciente.

Y es que la reducción del número de incisiones puede traducirse en menos dolor posoperatorio y una reincorporación más rápida a las actividades cotidianas, aunque la recuperación depende también de la enfermedad, la complejidad de la intervención y las características de cada paciente.

La participación del cirujano español en la operación del papa

A pesar de no estar presente, el especialista habló con el equipo médico durante los días previos y posteriores a la operación para transmitirles su apoyo y ponerse a su disposición si necesitaban cualquier cosa.

En un primer momento, personas próximas al pontífice deslizaron la posibilidad de que fuera el propio Diego González Rivas quien realizara la operación. Sin embargo, finalmente fue el equipo habitual del Hospital Gemelli el encargado de operar al papa.

"No me necesitaban para nada, porque no es un caso que ellos no puedan hacer. Operan muy bien y lo hicieron perfectamente", ha señalado. Además, González Rivas ha insistido en la tranquilidad que le dio saber que la intervención corría a cargo de un equipo que conoce bien y que lleva años trabajando con su técnica.

Una técnica que ya se encuentra en 146 países

Gracias a sus formaciones y sus cursos, esta innovadora técnica ya se encuentra instalada en 146 países. El trabajo del cirujano gallego está en inculcar esta forma de operar en cualquier sistema sanitario para que sean estos países capaces de operar sin problemas.

De esta forma, la intervención de León XIV vuelve a poner de manifiesto la importancia de España en la sanidad. Esta técnica, impulsada por el médico español, no elimina la complejidad de una operación pulmonar pero si reduce las consecuencias de la cirugía y facilita la recuperación durante la fase de posoperatorio.