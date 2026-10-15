La salud del papa León XIV: el Vaticano informa de que ha pasado bien la noche, se ha levantado y desayunado

El papa León XIV continúa su convalecencia en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón, y pasó bien la noche, se levantó y desayunó, según informaron este jueves fuentes vaticanas.

El pontífice fue sometido el martes por la tarde a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

Según el último parte médico difundido este miércoles por la Santa Sede, León XIV presenta una evolución posoperatoria normal y los análisis de sangre y la radiografía de tórax que le han hecho hoy arrojan valores "dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada".

León XIV también comenzó este miércoles a caminar y a realizar fisioterapia respiratoria y por la tarde concelebró misa en la décima planta del hospital, informaron fuentes vaticanas.

Cancelada su agenda hasta el 20 de octubre

El Vaticano prevé que el papa permanezca ingresado durante aproximadamente una semana y ha cancelado sus compromisos oficiales hasta el próximo 20 de octubre, aunque la duración de la hospitalización dependerá de su evolución clínica.

Por el momento, los partes médicos no hacen referencia a próximos tratamientos y queda por conocer los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos recuperados en la intervención, para posibles tratamientos.

Concelebró una misa en el hospital

El papa León XIV concelebró este miércoles una misa en una sala de la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. Durante su convalecencia, León XIV permanece en la décima planta del hospital, pero no en el apartamento que habitualmente se reserva a los papas durante sus hospitalizaciones, ya que este se encuentra en obras de reestructuración.

Por este motivo, la misa se celebró en una sala habilitada para la ocasión, dado que la capilla que se utiliza habitualmente para las celebraciones religiosas de los pontífices durante sus estancias en el Gemelli también se encuentra en una zona afectada por las obras.

Trump desea al Papa León XIV una "rápida recuperación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deseado al Papa León XIV una "rápida recuperación" tras la operación a la que se sometió este martes en el Hospital Gemelli de Roma para extirparle un tumor maligno del pulmón.

"Espero que se mejore. Que se recupere rápido", ha dicho en declaraciones a la prensa. "He oído hablar del pronóstico para ese tipo de problema. Es cáncer. Es algo serio, siempre que se trata de cáncer.", ha manifestado el mandatario.

Asimismo, ha destacado que el hermano del Papa es un "amigo". "Es un tipo fantástico, tanto él como su esposa. Son grandes seguidores de Trump", ha destacado. "Puedo decir que su hermano le quiere mucho. Quiere mucho al Papa, y eso es bueno", ha zanjado.