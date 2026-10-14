Las dudas que plantea el estado de salud del papa León XIV: "Estamos ante una fase nueva de su pontificado"

El Papa León XIV ha sido operado con éxito del cáncer de pulmón confirmado este martes. El pontífice fue intervenido en el hospital Gemelli de Roma, donde permanecerá ingresado una semana más para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios.

Según el boletín médico, la intervención, donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, transcurrió "sin complicaciones" y concluyó "con éxito", con una duración de unos 90 minutos.

Según cuenta Darío Menor en Onda Cero, el Papa ha pasado tranquilo esta primera noche después de llegar ese mismo día al hospital entre saludos de cientos de fieles que se congregaron en la zona.

El pontífice fue sometido a una operación de pulmón tras detectarle una adenocarcinoma pulmonar, es decir, uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón. El enviado especial asegura que los médicos han logrado quitarle todo el tejido afectado por el cáncer, por lo que no se prevé que tenga que someterse a ningún tipo de terapia.

El Papa mantiene su programación

Según fuentes vaticanas, si no hay cambios en estos días, se mantiene la previsión de que el Papa reciba el alta y pueda salir del hospital en una semana. No obstante, las dudas apuntan a una posible cancelación de sus viajes programados.

El Papa León XIV tiene previsto realizar del 6 al 17 de noviembre una gira por América Latina con etapas en Uruguay, Argentina y Perú. Tal y como explica Darío Menor, es probable que el pontífice "tenga que adaptar la agenda".

Y es que la operación de Robert Prevost, su nombre secular, ha supuesto un gran susto en la comunidad católica. "El susto que se dio ayer y que le ha dado a todos los católicos nos muestra que sin duda estamos ante una fase nueva de este pontificado", destaca el periodista.

La gravedad de la enfermedad

A pesar de que el Papa ya descansa tras ser operado con éxito, no hay que dejar de lado la gravedad de una enfermedad que no es exclusiva de personas con una mala salud.

Ruben Amón señala que la enfermedad del pontífice es "una realidad bastante más cruda de lo que se puede pensar". Más allá de que la intervención se ha completado sin problemas, el tertuliano apunta a la necesidad de "tener muchísimas precauciones".

Por otro lado, Antonio Caño insiste en la idea de que esta enfermedad influirá en el papado. "Es una pena. El Papa León ha hecho sentir el peso moral que ha tenido, que tiene en el mundo, y creo que lo ha hecho sentir de forma positiva", concluye.

La normalidad de León XIV al contar que padece cáncer

Otra de las cuestiones que han sido subrayadas por la tertulia de Más de Uno es la normalidad con la que el Papa transmitió a todos sus fieles la enfermedad que padecía.

Ainhoa Martínez recalca la normalidad con la que se ha trabajado en los últimos días a pesar de ser una figura con aura celestial. "Si todo se encara con normalidad, yo creo que eso lo hace todavía más terrenal y eso permite empatizar y normalizar mucho más una figura que a veces escapa demasiado de lo que es la habitualidad de la sociedad", concluye.