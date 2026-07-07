Orden de búsqueda y captura para Al Thani, ex presidente del Málaga: la Justicia ordena su ingreso en prisión por su gestión del club

La Sección de Instrucción del Tribunal de Málaga número 14 ha decidido emitir una orden de detención europea e internacional contra el jeque Al-Thani y tres de sus hijos, acusados de apropiación indebida y administración desleal, así como de imposición de acuerdos abusivos en la gestión del Málaga CF.

En el auto, la magistrada establece que se cumplen las condiciones necesarias para emitir esta orden, teniendo en cuenta la seriedad de los delitos y las penas solicitadas y que los acusados continúan en paradero desconocido. Esto sugiere que "intentarían evadir la acción de justicia, como lo han hecho hasta ahora".

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef.

Del Euromálaga a la orden de ingreso en prisión

El que fuera presidente del Málaga entre 2010 y 2012 se encuentra en paradero desconocido, al igual que sus tres hijos. La jueza detalla que la familia Al Thani no contesta a "correos electrónicos facilitados por ellos mismos para comunicaciones, y no parecen residir en los domicilios que tres de ellos facilitaron en Doha (Qatar), pues desde que se facilitó sus domicilios se les ha localizado por la policía en territorio alemán (Múnich)".

En este sentido, la resolución considera que se deben acordar estas medidas "a fin de evitar más dilaciones que impidan un correcto desarrollo de la causa".

En primer lugar, se acuerda "la búsqueda en territorio nacional, la detención e ingreso en prisión", para lo que se deberán expedir los oficios oportunos e incluir dicha búsqueda en los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, a través de este auto se acuerda emitir la orden de detención europea y se indica que se inserte la mención de 'internacional' con el fin de que "despliegue efectos como requisitoria fuera del espacio europeo". Se les ha localizado tanto en Alemania como en Italia, donde también han escapado de la Justicia.

El documento también señala que se añada que, "en caso de que se produzca la detención en país ajeno a la orden de detención europea, se interesa la detención preventiva a efectos de extradición". Una vez puestos a disposición judicial, se decidirá su ingreso en prisión provisional o su puesta en libertad.