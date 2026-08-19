Un nuevo incendio forestal en la Sierra Oeste obliga a activar la situación operativa 2 y a confinar dos municipios

Un incendio forestal localizado en Aldea del Fresno a las 14:30 horas de este mediodía ha obligado a confinar esta localidad y Villamantilla, tal y como han informado desde los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid.

El foco se ha localizado en el kilómetro 52 de la M-510, a la altura de Aldea del Fresno, obligando a la Comunidad de Madrid a activar la situación operativa 2 del Infoma, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales. En la zona ya se encuentran trabajando una veintena de dotaciones terrestres y cinco aéreas de bomberos de la Comunidad, bomberos forestales y agentes forestales.

Además, el 112 de la Comunidad de Madrid ha informado a través de sus redes sociales que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada para ayudar en las labores de contención. El operativo ha salido de su base en Torrejón de Ardoz para sumarse a las misiones de extinción.

El Gobierno pide precaución a los ciudadanos

Delegación de Gobierno ha solicitado a los ciudadanos que eviten los desplazamientos a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. La situación operativa 2 del plan Infoma se activa en aquellos incendios que previsiblemente puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

Además, incluye aquellas situaciones en que pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente en seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid, sean incorporados medios extraordinarios, o que puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.