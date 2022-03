Estas son todas las medidas del nuevo plan de Salud Pública para normalizar el covid

La Comisión de Salud Pública reanudará esta tarde el debate sobre la nueva estrategia que normalizará la covid. Los directores generales de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y de las comunidades llevan semanas trabajando en este documento sobre el que ya existe un gran consenso.

Lo que tienen que decidir este martes Sanidad y las comunidades autónomas es qué cifra, si incidencia acumulada, hospitalización o contagios debemos tener para que entre en vigor el nuevo sistema que solo contabilizará los casos covid graves o de personas vulnerables.

Nuevas medidas para normalizar el covid

La decisión está tomada. Ante un contagio por covid no habrá aislamientos ni bajas en los asintomáticos más allá de las que decida el médico de familia, como ocurre con otra afecciones respiratorias como la gripe.

Así lo deslizó el pasado viernes el consejero extremeño de Salud y Servicios Sociales, José María Vergeles: "Desaparecen las cuarentenas en la población general", a la que no se le dará la baja laboral a menos que, como ocurre en otras infecciones respiratorias, "tengan unos síntomas de enfermedad", como fiebre, malestar general o dificultad para respirar que "le impiden estar unos días trabajando".

En estos casos "se le dará la baja por ese motivo, pero ya no por covid", que se reservará para "aquellos profesionales que trabajen en entornos vulnerables".

Las cuarentenas y las pruebas con carácter general se limitarán a entornos vulnerables como hospitales o residencias. En residencias, los pacientes graves tendrán que estar aislados al menos durante cinco días si el quinto dejan de presentar síntomas y los pacientes hospitalizados necesitarán una prueba negativa para finalizar el aislamiento al quinto día.

Los miembros de la Comisión deberán además revelar cuándo iniciará esta nueva etapa de la pandemia en un momento en el que la incidencia va lentamente repuntando -el pasado viernes remontó 13 puntos hasta los 445- pero en el que la presión hospitalaria sigue a la baja, con una disminución de los ingresos ucis hasta el 6,5 % y en planta hasta el 3,6 %.

No habrá decisión este martes sobre la mascarilla en interiores

Los datos de incidencia, que están repuntando, siguen impidiendo, un consenso de las comunidades respecto al uso de la mascarilla en interiores.

El consejero de Madrid, Enrique García Escudero, insistió ayer en que el Ministerio de Sanidad debe llevar a la reunión de esta tarde el debate sobre "cuándo, cómo y dónde debe retirarse".

"Dada la situación epidemiológica y asistencial actual, es el momento de comenzar a tomar esa decisión", subrayó el consejero, quien apuesta por retirar su obligatoriedad "de manera gradual" pero mantenerlas en entornos como residencias, hospitales y transporte público.

Mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reiteró que Andalucía no está "ahora mismo" a favor de quitar las mascarillas en los interiores porque "no se dan las circunstancias para poder hacerlo", una decisión que se debe adoptar en función de "criterios técnicos, científicos y no políticos".