La NASA elige como foto del día los "dos eclipses" de Zaragoza: "Admiración compartida por muchos"

La NASA ha elegido este jueves, 13 de agosto de 2026, como Imagen Astronómica del Día una fotografía del eclipse total de Sol que pudo contemplarse este miércoles desde España. La imagen muestra la corona solar sobre la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, mientras su reflejo se observa en las aguas del río Ebro.

La agencia espacial estadounidense ha compartido la imagen asegurando que mostraba "dos eclipses", en referencia al fenómeno que puede apreciarse tanto directamente en el cielo como en su reflejo sobre el río.

En su explicación, la NASA ha recordado las sensaciones que provoca un eclipse total de Sol entre quienes tienen la oportunidad de presenciarlo. "Quienes presenciaron la totalidad pudieron sentir un escalofrío, el silencio de los pájaros, el zumbido confuso de los insectos y la admiración compartida por muchos", ha señalado.

El eclipse solar total del 12 de agosto fue especialmente relevante para España, ya que se trata del primer eclipse de estas características visible desde el país en más de 100 años. La franja de totalidad también atravesó otros territorios, entre ellos Portugal, Islandia, Groenlandia y Siberia.

Un fenómeno de interés científico

Más allá de su espectacularidad, los eclipses solares totales ofrecen una oportunidad única para la investigación científica. La NASA ha explicado que este tipo de fenómenos se estudian porque "ayudan a los científicos a comprender por qué la corona es millones de grados más caliente que la superficie del Sol", entre otros motivos.

La agencia también ha animado a los "ciudadanos entusiastas" a que contribuyan en estos estudios registrando cómo reacciona la fauna silvestre durante el eclipse, fotografiando la corona solar y monitorizando la temperatura del aire y el comportamiento de las nubes.