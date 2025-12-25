Mueren dos menores de 15 y 16 años en un incendio en una vivienda de Alhaurín el Grande

Dos menores de 15 y 16 años han muerto en el incendio de una vivienda registrado este jueves día de Navidad en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande (Málaga), según ha informado el 112 y fuentes del operativo desplegado en el lugar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Los dos adolescentes estaban en el momento del incendio en la planta superior de la vivienda, donde se habían quedado atrapados y no han podido salir. Varios testigos han avisado al 112 a las 8:00 horas para informar del incendio. La sala coordinadora ha avisado a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga.

Se baraja un cortocircuito como causa de lo ocurrido

La vivienda ha quedado gravemente dañada e, incluso, ha colapsado el techo, ya que el fuego ha afectado a las dos plantas de la casa, que poseían mucha carga de material inflamable. El alcalde del municipio, Anthony Bermudezm ha señalado a los medios que "es pronto" para saberlas, pero que "se habla de un cortocircuito".

Los dos fallecidos, Rebeca y Juan Antonio, al parecer eran pareja y se habían ido a dormir después de celebrar la Nochebuena, ha añadido el alcalde. "Perder una hija y un hijo es terrible, y más en estas fechas tan señaladas", al tiempo que ha apostillado que es "una desgracia muy grande para el municipio".

El ayuntamiento de la localidad malagueña, por su parte, ha decretado un día de luto oficial. A través de un comunicado difundido en su página web, el Consistorio ha informado del incendio que se ha declarado a las 8:00 horas en una vivienda ubicada en el número 19 de la calle San Rafael, con el "trágico saldo" del fallecimiento de los menores.

El ayuntamiento ha decretado un día de luto

El alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, quien se ha personado en el lugar de los hechos, ha decretado este viernes como día de luto oficial "como muestra de respeto y solidaridad con las familias afectadas".

"Todo el pueblo de Alhaurín el Grande se une en el dolor y ofrece su apoyo a la familia de los menores, quienes se han visto trágicamente afectadas por esta terrible pérdida", ha señalado. Asimismo, el Ayuntamiento ha agradecido el interés y las condolencias transmitidas por la Junta de Andalucía hacia los familiares de las víctimas en este momento.