Muere un hombre de 37 años apuñalado por su compañero de piso en Estepona

La pelea comenzó dentro de una vivienda de Estepona y terminó con uno de sus ocupantes luchando por su vida. Dos días después de la agresión, el hombre de 37 años que había resultado gravemente herido ha fallecido en el Hospital Regional de Málaga, donde permanecía ingresado desde el lunes.

Los hechos se produjeron poco después de las 20:00 horas en una vivienda de la calle Júzcar, en la urbanización Vista Golf, en la zona de Resinera-Voladilla. Una llamada al 112 alertó de una agresión entre dos hombres que compartían domicilio. Cuando llegaron los servicios de emergencia y los agentes de la Policía Nacional, encontraron a la víctima con una grave herida de arma blanca en el tórax.

Una herida de extrema gravedad

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Regional de Málaga debido a la gravedad de las lesiones. Según la información publicada por Málaga Hoy, la herida se encontraba a la altura del corazón y el hombre sufrió varias paradas cardiorrespiratorias.

Los agentes y los sanitarios trabajaron durante alrededor de una hora y media para intentar estabilizarlo. Las maniobras de reanimación permitieron recuperar sus constantes vitales y mantenerlo con vida hasta su evacuación al hospital.

Sin embargo, su estado continuó siendo crítico y finalmente no ha podido superar las lesiones sufridas.

El compañero de piso fue detenido

La Policía Nacional detuvo tras la agresión al otro hombre que se encontraba en la vivienda, de 52 años, como presunto autor del apuñalamiento. La investigación permanece abierta para esclarecer qué ocurrió exactamente durante la discusión y determinar las circunstancias de la agresión.

Según las primeras pesquisas difundidas por el diario malagueño, todo apunta a que el apuñalamiento se produjo durante una pelea entre ambos compañeros de piso. El supuesto arma utilizada, un cuchillo de cocina, fue localizado posteriormente en el lavabo del domicilio y quedó intervenido para su análisis.

Por el momento, no han trascendido públicamente las circunstancias que provocaron la disputa ni otros detalles sobre la relación entre los dos hombres.

La investigación continúa abierta

La Policía Nacional mantiene las diligencias para reconstruir lo ocurrido en la vivienda de Estepona y determinar las responsabilidades que correspondan. La muerte de la víctima modifica ahora el alcance de unas pesquisas que comenzaron como una investigación por una agresión con arma blanca.

El suceso se produjo, además, en una jornada en la que se registró otro apuñalamiento en la provincia de Málaga. En este caso, un joven de 23 años resultó herido durante la Feria de Málaga y la Policía Nacional detuvo al presunto autor.