Muere Brenda Fricker, la inolvidable actriz de 'Solo en casa 2' y ganadora del Oscar por 'Mi pie izquierdo', a los 81 años

Brenda Fricker, una de las grandes figuras de la interpretación irlandesa y ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Mi pie izquierdo' (1989), ha fallecido a los 81 años tras un periodo de problemas de salud, según confirmó este viernes su representante, Phil Belfield. La noticia pone fin a la trayectoria de una actriz que marcó a varias generaciones de espectadores gracias a una carrera de más de seis décadas en el cine, la televisión y el teatro.

Su agente la definió como una artista "irrepetible" y aseguró que "el mundo es un lugar peor sin ella", destacando el cariño que despertó entre compañeros y aficionados al cine de todo el mundo.

La primera actriz irlandesa en ganar un Oscar

Nacida en Dublín en 1945, Brenda Fricker comenzó su vida profesional lejos de los focos, trabajando como asistente del editor de arte del Irish Times. Poco después dio el salto a la interpretación y empezó a forjar una sólida carrera en producciones irlandesas y británicas, con apariciones en series como Tolka Row, la primera telenovela de Irlanda, Coronation Street y la longeva Casualty.

El gran punto de inflexión llegó en 1989 con 'Mi pie izquierdo', dirigida por Jim Sheridan. Su interpretación de Bridget Fagan Brown, la madre del escritor y pintor Christy Brown —encarnado por Daniel Day-Lewis— le valió el Oscar a la mejor actriz de reparto en 1990, convirtiéndose en la primera actriz irlandesa en conseguir una estatuilla de la Academia.

Aquel filme también otorgó a Daniel Day-Lewis el primero de los tres premios Oscar que lograría a lo largo de su carrera y supuso un impulso decisivo para la proyección internacional del cine irlandés.

La entrañable 'Señora de las Palomas' de Solo en casa 2

Aunque el Oscar la consagró como una de las grandes actrices de carácter de su generación, para millones de espectadores su rostro quedó ligado a uno de los personajes más queridos del cine navideño: la 'Señora de las Palomas' de Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992).

En la secuela protagonizada por Macaulay Culkin interpretó a la mujer sin hogar que vive entre las palomas de Central Park y que termina ayudando a Kevin McCallister, un personaje que con el paso de los años se convirtió en uno de los más recordados de su filmografía.

Durante la década de los noventa también participó en títulos como 'El prado', 'Ángeles', 'Tiempo de matar' o 'Moll Flanders, el coraje de una mujer', consolidándose como una habitual actriz de reparto tanto en Hollywood como en producciones británicas e irlandesas.

Una carrera de más de seis décadas

A partir de los años 2000 continuó trabajando principalmente en producciones europeas y canadienses, con películas como Verónica Guerin, Omagh, Bailo por dentro, Cerrando el círculo y Albert Nobbs. Tras un paréntesis profesional regresó en 2021 con la miniserie Holding, mientras que su último trabajo en la gran pantalla fue The Swallow (2024), dirigida por Tadhg O'Sullivan.

En reconocimiento a su extraordinaria contribución a la cultura irlandesa, este mismo año recibió el título de Ciudadana de Honor de Dublín, un homenaje que llegó pocos meses antes de su fallecimiento.

La muerte de Brenda Fricker supone la desaparición de una de las intérpretes más influyentes de Irlanda. Directoras, actores y representantes de la industria cinematográfica han destacado que su éxito con Mi pie izquierdo abrió el camino para la proyección internacional del cine irlandés y de las generaciones de artistas que llegaron después.

Su legado permanecerá ligado tanto a uno de los dramas más aclamados de la historia reciente del cine como a uno de los clásicos navideños más populares, demostrando una versatilidad que convirtió a Brenda Fricker en una de las actrices de carácter más respetadas y queridas de su generación.