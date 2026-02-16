El misterioso caso entorno a la muerte de un ganadero en un pequeño pueblo de Asturias

El asesinato del ganadero José Antonio Otero, conocido como Toño, sigue sin resolverse cinco meses después de su muerte en Cuevas del Agua, una pequeña aldea cercana a Ribadesella. El crimen ocurrió el 12 de septiembre, cuando el hombre fue brutalmente golpeado en la entrada de su vivienda.

La principal testigo fue su esposa, Mar Berjón, que aseguró haber visto a dos hombres encapuchados entrar en la casa y agredir a su marido. Sin embargo, la investigación no ha encontrado pruebas que confirmen esa versión: nadie vio a los supuestos atacantes, las cámaras no registraron movimientos sospechosos y los perros de la vivienda no reaccionaron. Además, no se produjo robo alguno.

Los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas conflictos familiares y el entorno personal de la pareja. La relación entre Toño y su familia se deterioró tras iniciar su relación con Mar, que nunca fue plenamente aceptada en el pueblo. A ello se sumaban problemas económicos en la explotación ganadera y frecuentes discusiones.

Tras el crimen, varios episodios extraños han alimentado aún más la inquietud en la localidad, como la muerte de un animal de la familia o el ingreso hospitalario de la viuda por un episodio de alteración psicológica. Mientras tanto, la Guardia Civil continúa analizando pruebas y mantiene el caso bajo secreto de sumario.

Hoy, Mar sigue viviendo en el pueblo y defiende su inocencia, mientras la muerte del ganadero continúa rodeada de dudas y mantiene dividida a una comunidad marcada por el misterio.