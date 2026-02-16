Territorio negro

El misterioso caso entorno a la muerte de un ganadero en un pequeño pueblo de Asturias

El homicidio de un ganadero en una pequeña aldea asturiana sigue sin resolverse cinco meses después, envuelto en sospechas, contradicciones y un pueblo dividido.

El asesinato del ganadero José Antonio Otero, conocido como Toño, sigue sin resolverse cinco meses después de su muerte en Cuevas del Agua, una pequeña aldea cercana a Ribadesella. El crimen ocurrió el 12 de septiembre, cuando el hombre fue brutalmente golpeado en la entrada de su vivienda.

La principal testigo fue su esposa, Mar Berjón, que aseguró haber visto a dos hombres encapuchados entrar en la casa y agredir a su marido. Sin embargo, la investigación no ha encontrado pruebas que confirmen esa versión: nadie vio a los supuestos atacantes, las cámaras no registraron movimientos sospechosos y los perros de la vivienda no reaccionaron. Además, no se produjo robo alguno.

Los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas conflictos familiares y el entorno personal de la pareja. La relación entre Toño y su familia se deterioró tras iniciar su relación con Mar, que nunca fue plenamente aceptada en el pueblo. A ello se sumaban problemas económicos en la explotación ganadera y frecuentes discusiones.

Tras el crimen, varios episodios extraños han alimentado aún más la inquietud en la localidad, como la muerte de un animal de la familia o el ingreso hospitalario de la viuda por un episodio de alteración psicológica. Mientras tanto, la Guardia Civil continúa analizando pruebas y mantiene el caso bajo secreto de sumario.

Hoy, Mar sigue viviendo en el pueblo y defiende su inocencia, mientras la muerte del ganadero continúa rodeada de dudas y mantiene dividida a una comunidad marcada por el misterio.

