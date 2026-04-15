Mario Samper exige en Onda Cero "respeto y dignidad" para las víctimas de Adamuz: "Pedimos que la clase política aúne fuerzas"

Mario Samper, el presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, ha exigido en Por fin "respeto, dignidad hacia las víctimas y que la clase política trabaje en común", justo cuando están a punto de cumplirse tres meses del accidente que se cobró la vida de 46 personas. De hecho, hoy mismo se han concentrado frente al Congreso, aprovechando la sesión de control y que uno de los temas tratados ha sido la petición por parte del PP de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En un día "de reencuentro y emocionante", en palabras de Samper, las víctimas han pedido que los políticos se aúnen para implantar las medidas de seguridad "necesarias" para que todo aquel que coja un tren no tenga que pasar "por lo mismo que nosotros". A su juicio, "medio país" coge un tren "asustado" por lo que pueda pasar.

Sienten que les han faltado el respeto

¿Por qué sienten que les han faltado el respeto? Samper ha puesto el foco en la deficiente investigación del suceso, en la "manipulación de pruebas y de documentos". Así las cosas, ha recordado que la empresa "que seguramente es la responsable del accidente" entró por la noche al lugar del suceso "con impunidad" para retirar pruebas.

O el informe de la Guardia Civil que asevera que la vía estaba rota 22 horas antes del accidente, una "evidencia más que clara" que les están negando. "Hace tiempo que debería haberse hecho que el ferrocarril fuera un transporte seguro", ha lamentado.

Asimismo, ha denunciado la situación "anómala" en las comunicaciones entre el 112 y el 061, el teléfono de emergencias de Andalucía. Según Samper es algo que ocurre desde hace mucho tiempo. "Cuando hay varias comunicaciones simultáneas entre ambos sistemas, el sistema colapsa", ha explicado, al tiempo que ha denunciado que es algo "intolerable" y que han escrito a la Junta de Andalucía pidiendo respuestas.

Hemos perdido la esperanza

La misma opinión ha expresado María Eugenia, una víctima del accidente que a día de hoy está en silla de ruedas y que perdió a su marido. A través del micrófono de Onda Cero se ha dirigido directamente a Puente, al que ha exigido que pida perdón a las víctimas, algo que no ha hecho "todavía".

Preguntado por esta cuestión, Samper ha manifestado que han perdido "la esperanza" de que eso suceda, ya que tanto el ministro como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han tenido "muchas oportunidades", sin embargo, "no hemos visto nada de cariño ni apoyo".