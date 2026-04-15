Óscar Puente exige a Juanma Moreno que explique "la falta de coordinación" del 112 de Andalucía en Adamuz: "Salga y responda"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que asuma su responsabilidad por la "gravísima negligencia" que considera que han denunciado las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en relación a la respuesta tardía de los servicios de emergencias del 112, de competencia autonómica.

El PP ha pedido la dimisión de Puente

Así ha respondido el ministro en la sesión de control del Pleno del Congreso de este miércoles a las preguntas de los diputados del PP, Elías Bendodo y Eduardo Carazo, que han pedido su dimisión, al entender que la vía ya estaba rota desde 22 horas antes y que Adif podría haberlo evitado.

El diputado del PP Eduardo Carazo muestra una pancarta mientras formula una pregunta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente | Agencia EFE

Puente insiste en que no está comprobado que la vía ya estuviese rota

Sin embargo, Puente ha vuelto a reiterar que no está comprobado que la vía ya estuviese rota desde un día antes, sino que es solo una conclusión de la Guardia Civil derivada de un registro de una caída de tensión que anotó una herramienta de Hitachi, que se usa exclusivamente para saber dónde se encuentran los trenes en todo momento, pero no para detectar roturas de vía.

En este contexto, el ministro ha acusado al PP de asumir como hechos probados elementos que no están contrastados en la investigación y ha contraatacado sacando a relucir un comunicado de las víctimas del accidente de Adamuz en el que denunciaban los pocos medios que tenía el servicio de emergencias andaluz ese día, lo que provocó un retraso en la atención y una posible mayor incidencia en el número de víctimas.

Exige a Juanma Moreno que dé explicaciones

"¿Cuándo va a asumir el señor Moreno Bonilla, su consejero y el Gobierno de Andalucía la responsabilidad que le corresponde, que es ni más ni menos que dar explicaciones urgentes a las víctimas de Adamuz en relación con esta gravísima negligencia, como he hecho yo desde el primer día de la investigación?. "Yo no le pido que dimita, solamente le pido una cosa muy sencilla, que salga y responda a estas acusaciones", ha dicho el ministro.

Puente ha leído un fragmento literal del comunicado de las víctimas en el que se dice que el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia tuvo que atenderlas "con papel y lápiz", debido al bloqueo del sistema informático, con teléfonos particulares y sin contacto con el centro coordinador 112.

"Las fuentes próximas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente que los datos sobre número y estado de víctimas se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia 43 minutos después del accidente. Es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya podido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad. "Quizá si los anteriores protocolos no hubieran fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiera sido menor", ha proseguido leyendo el ministro.

El ministro ya pidió este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros esclarecer si negligencias en el 112 pudieron conducir a que más personas fallecieran por la prestación de un servicio tardío" a las víctimas del accidente de Adamuz.

Puente aseguró que desde un primer momento Renfe y Adif tenían "información ingente" sobre dónde estaban los trenes y que con los sistemas de geolocalización del 112 era "perfectamente determinable".