Puente apunta a la posible negligencia del 112 en la atención tras el accidente de Adamuz: "Es hora de que empiecen a explicarse"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido "esclarecer si negligencias en el 112 pudieron conducir a que más personas fallecieran por la prestación de un servicio tardío" a las víctimas del accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, por lo que reclama explicaciones a la Junta de Andalucía.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha asegurado que desde un primer momento Renfe y Adif había "información ingente" sobre dónde estaban los trenes y que con los sistemas de geolocalización del 112 era "perfectamente determinable"

Puente ha recordado que tras el accidente hubo más de 200 llamadas de víctimas a los servicios de emergencia y que han sido las propias víctimas las que están reclamando que habría que "esclarecer si una negligencia en la prestación del servicio 112 pudo conducir a que hubiera personas que fallecieran como consecuencia de esa atención tardía".

El ministro de Transportes ha advertido de que la causa del accidente está aún por aclarar y que ese punto tiene que ser esclarecido y ha reprochado al 112 de Andalucía que no haya comparecido para dar información a este respecto, cuando él mismo y los responsables de su Ministerio sí lo han hecho, "es hora de que empiecen a explicarse", han dicho.

El informe de la Guardia Civil sobre Adamuz

Precisamente, ayer compareció el presidente de Adif, Pedro Marco, y aseguró que la Guardia Civil no interpretó bien los tecnicismos en los que se basa para concluir que el carril de Adamuz sobre el que ocurrió el accidente del pasado 18 de enero ya estaba roto desde 22 horas antes.

"Hay un nivel de tecnicismo tal, que evidentemente yo creo que no está bien interpretado", señaló en una rueda de prensa en alusión al informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los sistemas de Adif detectaron una caída de tensión 22 horas antes, que explicaría la rotura de carril.

Sin embargo, el presidente de Adif insistió una vez más en que esa caída de tensión proviene de un sistema que se usa exclusivamente para saber dónde se encuentra un tren en un determinado momento, pero no para identificar roturas. En este sentido, esa caída de tensión podría ser compatible con una rotura, pero no es determinante para concluir que hubo, en efecto, una rotura.

"La Guardia Civil puede haber interpretado que puede existir esa posibilidad, pero es que realmente hoy por hoy no existe ningún sistema para la detección en tiempo real de una rotura de carril. Es un debate tecnológico todavía sin resolver en el sector ferroviario. Por eso, evidentemente, tengo que disculpar a la Guardia Civil porque no puede entrar a ese debate", explicó.