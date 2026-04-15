María Eugenia, víctima de Adamuz, exige al ministro Puente que les pida perdón y a Adif que "deje de falsificar documentos y robar vías"

Es una de tantas víctimas del accidente de Adamuz que ha venido hoy aquí, a las puertas del Congreso. María Eugenia Tebar no viene acompañada por su marido. Él murió en las vías aquella noche y ella sigue en silla de ruedas a causa de las heridas que sufrió.

Pero esta víctima del accidente de Adamuz tiene otras heridas que no se ven. Las que siente por dentro. Por eso exige al ministro Óscar Puente que le pida perdón y a Adif que descubra toda la verdad. Esta es su historia.

María Eugenia, viuda desde aquella noche, confía en poder volver a andar muy pronto

Ella y su marido viajaban en el vagón número 8 del tren Iryo cuando volvían de Málaga a Madrid, de vuelta de fin de semana. Su convoy chocó con el Alvia que venía en dirección contraria y su esposo fallecía en el acto.

Víctimas del accidente de Adamuz, a las puertas del Congreso | Foto: Onda Cero/Ignacio Jarillo

María Eugenia quedaba en las vías malherida y con lesiones tan graves que a día de hoy sigue en silla de ruedas, aunque espera poder terminar su calvario y levantarse algún día. Con gesto muy triste, gafas oscuras y -a pesar de todo- buen talante, nos responde como puede ante la pregunta de lo ocurrido.

Que se sepa la verdad

"He tenido tres fracturas de pelvis que ahora por fin están estables. Los huesos están ligando bien y espero en unas semanas más poder empezar a usar muletas y caminar al fin".

María Eugenia le pide a los diputados del Congreso que luchen por la justicia y que sepa la verdad. "Necesitamos que se sepa la verdad, que se asuman responsabilidades, que el responsable de la vía (Adif) que es obvio que estaba rota, asuma lo que ha hecho y que deje de manipular pruebas, de falsificar documentos y robar vías".

Óscar Puente no nos ha pedido perdón todavía

¿Y al ministro Puente, qué le pedís? La pregunta tiene una respuesta inmediata: "Sí, sí. Le exigimos que nos pida perdón.

Como tantas otras víctimas del accidente, María Eugenia se ha reunido con otros dos grupos de afectados, esta vez por dos siniestros ferroviarios parecidos, como los de Angrois y Bejís

"La concentración -decía el presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Samper a Onda Cero- tiene como objetivo continuar rindiendo homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz el 18 de enero".

Recordemos, esa noche chocaron los trenes Alvia e Iryo provocando 46 fallecidos y cientos de heridos. Las víctimas reunidas a las puertas del Congreso reclaman la "firme exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido y se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna".