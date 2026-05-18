SUCESOS

Localizan los cuerpos de los cuatro buzos italianos atrapados en una cueva en Maldivas

Los cuerpos de los cuatro turistas desaparecidos han sido encontrados en el interior de una cueva submarina. Han sido expertos finlandeses los que han intervenido en las tareas de recuperación.

EFE

Madrid |

Localizan los cuerpos de los cuatro buzos italianos atrapados en una cueva en Maldivas - Foto de archivo
Localizan los cuerpos de los cuatro buzos italianos atrapados en una cueva en Maldivas - Foto de archivo | Europa Press

El ministerio de Exteriores italiano ha confirmado la localización de los cuerpos de los cuatro turistas italianos que murieron durante una inmersión en una cueva submarina en Maldivas. Los cuerpos han sido encontrados junto a otro cadáver más.

Las autoridades de Maldivas han informado que recurrieron a expertos finlandeses para recuperar los cuerpos, después de que un buzo militar muriera durante las labores de rescate, motivo por el que se paralizaron las tareas de recuperación de los cuerpos. El Gobierno decidió recurrir a especialistas finlandeses debido a que los efectivos locales solo están entrenados para descender hasta 50 metros de profundidad, ya que se sospechaba que los cuerpos permanecían atrapados a unos 60 metros. Según medios italianos, mañana comenzarán las tareas para poder recuperar los cuerpos.

La Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas (MNDF) ha informado a través de una publicación de X (antes Twitter) que la localización se ha logrado gracias a una operación conjunta de su Guardia Costera y la Policía local junto a un equipo de expertos coordinado por el Gobierno de Italia.

El accidente en la isla de Alimathà

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo. Hasta ahora, los equipos de emergencia solo han recuperado el cadáver de uno de los turistas en la entrada de la cueva, mientras los otros cuatro -tres mujeres y un hombre- continúan atrapados en el interior.

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