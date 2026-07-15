Unos ladrones encapuchados intentan robar en la casa de Lamine Yamal horas después de la victoria de España en semifinales del Mundial

La vivienda del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, ubicada en la localidad de Esplugues de Llobregat, ha sufrido esta pasada madrugada un intento de robo con fuerza.

Esta exclusiva propiedad cuenta con un largo historial de atención mediática, ya que en su día fue el hogar donde residieron Gerard Piqué y Shakira durante sus años juntos en la capital catalana, egún fuentes del diario La Vanguardia.

El suceso se produjo pocas horas después de que el joven disputase con la selección española la semifinal del Mundial contra Francia, un encuentro que concluyó con victoria para el conjunto español y el pase a la final.

El asalto fue detectado y frustrado gracias a la rápida intervención del personal de seguridad privada que custodia la residencia del jugador.

Alrededor de las cuatro de la madrugada, un vigilante de seguridad avistó a través de las cámaras de videovigilancia a dos individuos con pasamontañas que intentaban escalar uno de los muros perimetrales de la propiedad privada del futbolista.

Los Mossos d'Esquadra asumen la investigación

Al verse sorprendidos por la presencia del personal de seguridad, los ladrones abortaron el asalto de inmediato, descendieron rápidamente del muro y huyeron del lugar.

Tras el aviso a las autoridades, una patrulla de los Mossos d'Esquadra acudió al domicilio y la División de Investigación Criminal (DIC) se ha hecho cargo de las pesquisas bajo la tipificación de tentativa de robo con fuerza.

Las cámaras grabaron a los intrusos provistos de pasamontañas, uno vestido completamente de gris y el otro de negro.

La policía autonómica investiga si el objetivo de la banda era directamente Yamal, conocido en redes sociales por su fascinación por las joyas exclusivas, o si forma parte de una oleada de asaltos, ya que esa misma noche se registraron otros intentos de robo en la misma urbanización de lujo.

Por el momento, no se ha determinado si se trata de una banda organizada o si son los mismos autores que actuaron en las demás viviendas de la zona.