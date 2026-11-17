Ketama, el grupo musical formado por José Soto, Ray Heredia, Juan José Carmona, Antonio Carmona y José Miguel Carmona han pasado por los micrófonos de Por fin junto con la madre e hijo de Camarón para contar cómo va a ser el homenaje que el próximo 1 de diciembre van a rendir a Camarón por el que habría sido su 75 cumpleaños.

"Contenta por este festival tan grande de homenaje a mi marido, que aunque lleva 34 años y medio muerto, sigue vivo", ha expresado Dolores Montoya 'La Chispa', la mujer de Camarón. En el evento van a participar Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Rosario, Manuel Carrasco, Raimundo Amador y un largo etcétera.

Cada cartista invitado versionará una canción de Camarón

Si bien, lo más importante es que de nuevo se va a poder volver a ver juntos a los Ketama. "Por lo mucho que nos ha dado, por lo que nos ha enseñado, por lo que nos ha regalado y por el gozo que nos ha hecho pasar", ha comentado uno de los integrantes, Juan Carmona, que también ha estado presente en el programa de Onda Cero.

Dolores ha animado a la gente a comprar las últimas entradas porque va a haber "muchas sorpresas" y va a ser algo único. El evento durará alrededor de cuatro horas y cada artista versionará una canción de Camarón. Por ejemplo, Ketama ha elegido un tema que le dedicaron a él en vida, 'De la Isla a las Antillas'.

Carmona ha recordado que Camarón "tiró del carro de una manera escalofriante" y ayudó mucho a la expansión del flamenco. 'El jefe', como le llamaban, fue el primero en meter a más de 10.000 personas en el antiguo Palacio de los Deportes -hoy Movistar Arena- con solo una voz y una guitarra.

El artista ha recordado los momentos que vivió con Camarón en su casa, cuando su padre y él se pasaban "hasta las 7:00 horas de juerga". O cuando grababan canciones y Camarón era el único que le preguntaba qué tal había quedado e insistía en volver a grabar. Dolores, por su parte, ha comentado que, aunque aparentemente imponía, en realidad era "muy tímido".

La anécdota de Camarón y Mick Jagger

Durante su existosa carrera, Camarón acumuló algunas anécdotas que han pasado a la historia, como cuando Mick Jagger le pidió que le dejara los calzoncillos para ver si se le pegaba la fuerza con la que cantaba: "Jagger le llamó para que fuera a su casa y Camarón le dijo que no, que viniera él".

En el Museo de San Fernando se pueden ver algunas de las pertenencias más preciadas del cantante, excepto las guitarras -más de 60-, que Dolores guarda "como un tesoro". "A él le gustaba tocar y a Paco de Lucía cantar, se unieron los dos y fueron los dos grandes revolucionarios del flamenco", ha señalado Dolores.

Preguntada por la visión que tiene ahora el público de Camarón, su mujer cree que se le quiere mucho porque "era una persona bondadosa, con un gran corazón que siempre ha mirado por todo el mundo y por sus amigos". De hecho, ha recordado que se le veló dos días en Barcelona y dos en San Fernando y todo el mundo quería tocar el ataúd.