Juan Soto Ivars: "Mi mejor amiga es judía y solo ha tenido problemas en la universidad con gente de izquierdas"

Juan Soto Ivars se ha referido en el programa Por Fin Por a la experiencia de una amiga judía en España, lo que generó la réplica inmediata de la periodista Carmen Ro.

Soto Ivars explicó que una de sus mejores amigas, judía y residente en Madrid, le había contado que sus dificultades en el ámbito universitario no habían venido de grupos de ultraderecha, sino de sectores progresistas: "Mi mejor amiga es judía y vive en Madrid. Estudia y trabaja en la universidad. Quizá estoy sesgado por lo que me cuenta de su propia vida, pero solo ha tenido problemas en la universidad con gente de izquierdas", afirmó.

La intervención fue respondida de forma crítica por Carmen Ro, que consideró inadecuado centrar el debate en casos individuales cuando se vive un momento de gran gravedad internacional: "No hablemos de minorías, de las minorías no se habla de lo importante. Lo importante es que el apoyo debiera de ser unánime a parar lo que empieza hoy (…) hoy puede ser otro día terriblemente histórico para la humanidad"..

La periodista insistió en que la prioridad debe ser un pronunciamiento claro y colectivo contra la ofensiva en marcha en Gaza y no tanto la discusión sobre experiencias particulares.

Pese al cruce de opiniones, Soto Ivars coincidió en ese punto de fondo, mostrando también su condena a los ataques israelís en Gaza: "Lo que está pasando hoy, lo que lleva pasando dos años, es imperdonable. Y ahí, por supuesto, que está mi apoyo", concluyó.