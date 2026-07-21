Jornada negra por la violencia machista: se investigan los asesinatos de cuatro mujeres en las últimas horas

Jornada negra en España. En las últimas 24 horas han sido tres las mujeres asesinadas por violencia machista. Antequera (Málaga), Almoradí (Alicante) y Alameda de la Sagra (Toledo) son los municipios en los que las autoridades han hallado a tres mujeres fallecidas con signos de violencia en una de las jornadas más graves del año en materia de violencia de género. Al margen, se ha encontrado también a una mujer asesinada en Benahavís (Málaga) con signos de violencia. Otro caso que la policía está investigando para esclarecer los hechos, ya que, por el momento, se desconocen los datos del caso.

Ahora, todos estos casos están siendo investigados como posibles crímenes machistas y, en algunos de estos sucesos, las autoridades consideran claros los indicios. De concluir que todos estos asesinatos son crímenes machistas, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España solo en 2026 ascendería a 32, más de 1.370 desde que comenzaron los registros oficiales en 2003. Y es que, en apenas un día, la violencia machista se ha situado como una de las principales emergencias sociales.

En el caso del Gobierno, la portavoz Elma Saiz ha condenado los presuntos asesinatos machistas de las últimas horas y los ha calificado de "tragedia insoportable". Saiz ha comentado que estos casos nos "golpean como sociedad" y ha insistido que la violencia de género "es una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto".

Antequera: una de las mujeres hallada con heridas de arma blanca

La Policía encontró este lunes a una mujer de 30 años con lesiones de arma blanca en la vivienda que compartía con su pareja en Antequera (Málaga), una muerte que las autoridades apuntan a que ha sido una "muerte violenta". La mujer tenía además dos hijos menores, de 4 y 7 años, con el asesino. El delegado del Gobierno en Andalucía ha asegurado que todo apunta a que se trata de un caso de violencia machista, ya que el hombre se suicidó precipitándose desde la Alcazaba tras cometer el crimen. En este caso, la mujer figuraba en el sistema Viogén y, además, él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima. Aunque, por mutuo acuerdo cerraron el expediente y la orden decayó. No obstante, la mujer sería la novena víctima en Andalucía en lo que llevamos de 2026.

Alameda de la Sagra: los hijos alertaron a las autoridades

El caso de la localidad toledana de Alameda de la Sagra ha ocurrido de madrugada. Una mujer de 45 años ha sido, presuntamente, acuchillada por su marido, de 48 años, en una vivienda de Plaza España del municipio. La pareja compartía cuatro hijos, uno de ellos menor de 3 años, y fue el de 26 años el que alertó a emergencias. Además, el hijo también alertó que el padre trató de suicidarse tras la agresión. Tres de los cuatro hijos estaban en casa en el momento de los hechos. El agresor fue detenido y trasladado al hospital por las autolesiones que se provocó. En este caso, la víctima no figuraba en el sistema Viogén y tampoco constaban denuncias previas.

Almoradí: en 2008 ya hubo una denuncia fallida

En Almoradí (Alicante), la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 56 años cuyo cadáver fue localizado en una vivienda del centro del municipio. Los agentes encontraron restos de sangre en una de las habitaciones y en una fregona, además de signos de que el cuerpo había sido trasladado. El marido, de 61 años, fue detenido. La investigación, además, ha revelado que en 2008 ya había sido arrestado tras una denuncia de la víctima, aunque el caso estuvo en el sistema Viogén hasta 2009, ya que fue desactivado por falta de medidas judiciales. La pareja tenía dos hijos mayores de edad los cuales no residían en el domicilio. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado que aún está recabando datos.

Benahavís: muerta con signos de violencia

En la localidad de Benahavís, en Málaga, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer hallada en una vivienda del municipio. El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia y fue localizado después de que una persona alertara de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda. Por el momento no han trascendido más detalles de la investigación ni posibles implicados en el asesinato, pero la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias del suceso y determinar si se trata de otro posible caso de violencia machista. Un caso que se sumaría a los otros tres asesinatos de las últimas 24 horas.

Cabe recordar que las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda a través de distintos medios: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.