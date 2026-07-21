Investigan como posible asesinato machista la muerte de una mujer y detienen a su pareja

La Guardia Civil ha detenido este martes a un hombre de 61 años en relación con la muerte de su pareja, una mujer de 56 años, que vivía en el municipio de Almoradí (Alicante). Los hechos se están investigando como un posible asesinato machista.

Ambos convivían en el domicilio en el que supuestamente han ocurrido los hechos y constaban en la base de datos del Sistema VioGén, aunque el caso estaba inactivo desde 2009, según han informado fuentes del instituto armado.

Desde la Benemérita han indicado que a las 23.00 horas de este lunes se recibió un aviso por el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer de 56 años, "fallecida al parecer por un accidente doméstico", pero que, a la vista de indicios, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí, que realizó la primera inspección ocular en el lugar de los hechos, se ha tomado la determinación de detener, este martes de madrugada, al marido de la fallecida, un hombre de 61.

Según el instituto armado, "ante ciertas contradicciones observadas, aunque no se pueda confirmar con certeza aún que se trate de un homicidio en el ámbito de la violencia de género hasta que los especialistas no finalicen las primeras diligencias", el Equipo de Mujer Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante han asumido la investigación por un posible caso de homicidio en este ámbito.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado, a través de un mensaje publicado en la red social X, que se están recabando datos por este posible asesinato machista registrado en la provincia de Alicante.

SISTEMA VIOGÉN

En declaraciones a los medios de comunicación, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha apuntado, respecto al varón detenido, que "fue activado en el Sistema VioGén por una denuncia y él fue detenido en el año 2008" y "fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales". "No tenemos conocimiento de que desde el año 2009 se haya activado en el Sistema VioGén en ninguna circunstancia", ha apuntado.

Bernabé ha indicado que, de confirmarse este caso, esta sería la sexta mujer asesinada por violencia machista en la Comunitat Valenciana en lo que va de año, ya que hasta el momento hay "cinco mujeres asesinadas" y "dos" hijos.

"Es una cifra que, desde luego, nos tiene que interpelar, nos tiene que alarmar y nos tiene que movilizar. Nos tiene que movilizar frente a una violencia que es estructural, frente a una violencia que es terrorismo contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres", ha apuntado.

Y ha continuado: "Es una cifra que nos interpela como sociedad para hacerle frente desde la denuncia social y colectiva, pero también desde la denuncia política, desde la condena política, desde el señalamiento político y desde la prevención y las políticas de prevención, donde todas y cada una de las políticas de igualdad contribuyen a proteger a las mujeres".

"Hay más de 17.000 mujeres que están en el Sistema VioGén en la Comunitat Valenciana y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto con todos los municipios que están dentro del Sistema VioGén, trabajan en esa lucha incansable contra una violencia que mata a las mujeres por el mero hecho de serlo", ha sentenciado.

016

El teléfono 016 es el número para atender tanto a víctimas de violencia de género como a su entorno. No deja rastro en la factura, aunque se recomienda borrarlo del registro de llamadas. Asimismo, las consultas 'online' a través del correo 016-online@igualdad.gob.es; el canal del WhatsApp en el número 600 000 016; y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación Alertcops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.