Detenido un hombre tras asesinar presuntamente a su pareja en Alameda de Sagra (Toledo)

Una mujer de 45 años ha sido asesinada por su marido, de 48 años, este martes en el municipio toledano de Alameda de Sagra. Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en la Plaza de España de la localidad donde al parecer el hombre había acuchillado a la mujer provocándole así la muerte. La pareja tenía, además, cuatro hijos de los cuales tres se encontraban en el domicilio en el momento de la agresión.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que la agresión se ha producido a las 5:16 horas, unos hechos por los que se ha detenido al hombre como presunto agresor. Tras el aviso del suceso por parte del hijo de 26 años, acudió hasta el lugar un médico de urgencias que atendió a la mujer pero, finalmente, confirmó su fallecimiento.

Los hijos avisaron a emergencias

Tal como se ha informado, de los cuatro hijos de la pareja, tres de ellos estaban en la vivienda en el momento de los hechos. Además, uno de ellos era menor de edad, de 3 años, por que en este caso intervendrán los Servicios Sociales de la región.

Según las fuentes oficiales, el mismo hijo que realizó la llamada a las autoridades advirtió que el padre intentó suicidarse tras la agresión. Ahora, la investigación de la Guardia Civil apunta a que se podría tratar de un asesinato de violencia machista.

La víctima no figuraba en el sistema Viogen

Tras los hechos, el varón fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo por las autolesiones que se llegó a provocar. La mujer, de nacionalidad ecuatoriana, y el presunto agresor, de nacionalidad española pero origen ecuatoriano, estaban casados. No obstante, fuentes policiales han confirmado que la mujer no se encontraba en el sistema Viogen y que tampoco había antecedentes por hechos similares.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 31 mujeres las víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2026, 1.371 desde 2003.

Cabe recordar que las víctimas de violencia machista pueden pedir ayuda a través de distintos medios: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.