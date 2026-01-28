La inusual medida de LaLiga contra los bares que emitan fútbol pirata: pagar 50 euros a los que denuncien

LaLiga mantiene su cruzada contra la piratería en el fútbol y ha anunciado en las últimas horas una nueva medida que afectará directamente a la hostelería y de la que se podrían beneficiar ciudadanos particulares.

Y es que LaLiga ofrece gratificaciones de 50 euros por cada denuncia válida que se haga contra bares, restaurantes y casas de apuestas que ofrezcan el fútbol en sus instalaciones a través de canales ilegales.

Para ello, LaLiga impulsará un Canal de Denuncias "fácil, seguro y confidencial" para que "cualquier ciudadano" pueda "colaborar activamente en la detección de establecimientos del sector HORECA que emiten contenidos de forma fraudulenta".

Así, cuenta LaLiga, se pretende proteger a los establecimientos que ofrecen el fútbol de forma legal.

"La piratería perjudica a todo el ecosistema del fútbol y, especialmente, a los bares, restaurantes y casas de apuestas que cumplen con la legalidad. Queremos que cualquier persona sepa identificar una emisión ilegal y tenga claro que puede avisarnos de forma sencilla, segura y confidencial. La colaboración ciudadana es una herramienta clave en esta lucha, y también queremos reconocerla", ha denunciado el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Cómo saber si una emisión es ilegal

En este sentido la competición ha explicado que "detectar una posible emisión ilegal es sencillo" y da una pauta clara para que los aficionados puedan identificarla con facilidad.

"Si durante la retransmisión no ves una B en caso de un bar o una A en caso de una casa de apuestas, ese establecimiento no está autorizado y la emisión es ilegal", explican.

Cómo denunciar las emisiones ilegales

Para denunciar este tipo de emisiones ilegales, LaLiga ha habilitado un enlace en la web laligabares.com que te lleva directamente a un formulario en el que también pedirán adjuntar imágenes que permitan comprobar la emisión.

La gratificación de 50 euros se concederá solo en aquellos casos en los que la denuncia resulte efectivatras el proceso de validación.