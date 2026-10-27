Huelga de médicos en Madrid, Cataluña y Valencia: qué reclaman y cuándo comienzan los paros

A las huelgas por la educación se sumarán los paros por la sanidad antes de que concluya el mes de octubre. Los médicos se echarán a las calles este miércoles en la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña para reclamar mejoras en las condiciones laborales, como es el caso de las guardias, y del ejercicio de la profesión.

Los sindicatos médicos han mantenido los paros en hasta cinco comunidades tras desconvocar el paro general en toda España previsto para este viernes. En Canarias, las huelgas ya se han iniciado, mientras que en Castilla-La Mancha y Andalucía se producirán en noviembre.

En concreto, CESM, SMA y SME decidieron aplazar la huelga indefinida estatal tras la convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, su suspensión no ha impedido que se convoquen paros a nivel autonómico.

El comité de huelga consideró que la convocatoria electoral cambiaba por completo el escenario al decaer el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y no existir, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, un interlocutor con capacidad para negociar las demandas de médicos y facultativos.

¿Qué demandan los médicos?

Tal y como señalan desde AMYTS, entre las principales demandas del colectivo figuran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente, el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con una diferenciación retributiva adecuada, que toda la jornada laboral cuente y la mejora de la remuneración de las guardias, junto con garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria.

Por otro lado, otras de las reivindicaciones tiene que ver con la reclamación del abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010 y la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa, que ya fue anunciada pero no ha sido creada.

La convocatoria incorpora, además, reivindicaciones específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales, reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, mayor supervisión y mejores condiciones para la formación.

En la Atención Primaria, se exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa, mientras que los facultativos hospitalarios reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

Por ultimo, en el ámbito extrahospitalario y en el SUMMA 112 se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios.

Tres comunidades arrancan la huelga este miércoles

Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana arrancarán este miércoles una huelga médica indefinida para protestar por las condiciones laborales que sufren desde hace varios años.

En Madrid, se han convocado cuatro bloques de huelgas que abarcan desde el 28 de octubre hasta el 31 de octubre de 2026, del 4 al 7 de noviembre, del 18 al 21 de noviembre, y del 9 al 12 de diciembre.

Además, con el inicio de la campaña electoral el 13 de noviembre, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) llevará a cabo distintas movilizaciones. Y es que está prevista una manifestación unitaria en Madrid para el 21 de noviembre, con un recorrido del Ministerio de Sanidad al Congreso de los Diputados.

Por su parte, el sindicato Metges de Catalunya también iniciará la huelga indefinida con una manifestación en la Diagonal para reivindicar mejoras laborales y un convenio propio para el colectivo.

A través de un documento, la organización ha recogido las exigencias de los médicos entorno a la reforma de las guardias, la jubilación anticipada o la regulación del exceso de actividad.

Por último, el sindicato médico Avanza, que forma parte de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), también ha mantenido la convocatoria de huelga autonómica indefinida a partir de hoy en la Comunidad Valenciana.

Andalucía y Castilla-La Mancha se sumarán a la causa

A estas regiones se sumarán otras como Andalucía y Castilla-La Mancha, que tienen previsto iniciar próximamente huelgas indefinidas en todo el territorio. Por un lado, el Sindicato Médico Andaluz ha convocado paros a partir del 13 de noviembre, con tres semanas de huelgas ininterrumpidas de 24 horas hasta el 4 de diciembre.

Por otro, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha ha convocado una huelga indefinida de médicos, facultativos y residentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a partir del 16 de noviembre, con paros todos los lunes, miércoles y viernes durante 24 horas ante la falta de avances en la negociación con la Administración.