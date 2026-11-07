La Guardia Civil prevé retirar este sábado los dos últimos vagones de Urda

La Guardia Civil prevé que las labores para quitar los trenes siniestrados en Urda (Toledo) concluyan este sábado con la retirada de los dos últimos vagones que quedan en la zona del siniestro.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que este viernes las labores han avanzado con varios vagones retirados, que han salido de Urda hacia Villaseca de la Sagra (Toledo).

Por lo tanto, quedarían los dos últimos vagones del AVE, que se prevén trasladar este sábado.

Los vagones que se han retirado de Urda han sido depositados en la base de mantenimiento de AVE de La Sagra, ubicada en Villaseca de la Sagra y propiedad de Renfe, que es donde la jueza instructora del caso ha ordenado el traslado y custodia de los trenes siniestrados.

En el lugar permanecen trabajando diversas especialidades de la Guardia Civil, entre ellas la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), la unidad de drones del servicio aéreo, Seguridad Ciudadana, Tráfico, el escuadrón de caballería y Policía Judicial, que, en total, suman unos cuarenta efectivos.

El accidente ferroviario de Urda, en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad -uno de Renfe y otro de Iryo-, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.