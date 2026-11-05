Peritos judiciales alertan de hasta "tres deformaciones" en la vía donde descarriló el tren en Adamuz

El siniestro ferroviario en Adamuz vuelve a ser recordado tras el accidente de tren en Urda. Nueve meses después de que se produjera el descarrilamiento y el fallecimiento de 46 personas, las noticias sobre la vía que se vio afectada no son positivas.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) solicitó el pasado 20 de octubre autorización judicial para acceder a la zona y realizar trabajos de mantenimiento. Hasta el lugar se han trasladado varios peritos judiciales para comprobar el estado de la vía, y lo que se han encontrado vuelve a poner de manifiesto los problemas en el transporte ferroviario.

Tal y como reflejan en un informe remitido a la jueza y al que ha tenido acceso La Sexta, se han localizado tres deformaciones en la vía en el tramo del accidente similares a la que provocó la rotura.

"En esta actuación de mantenimiento sobre los desvíos 631 y 632 lo que se pretende es batear, por tanto, renivelar y ajustar la rasante del carril que ha alcanzado en al menos tres puntos deformaciones que se catalogan en dos puntos de nivel IL y en 1 de nivel AL", señala el informe.

Las renovaciones de Adif, en duda

El análisis, elaborado por los tres expertos, ha puesto al descubierto las dudas que existen sobre la calidad de las intervenciones realizadas en la cabecera norte de la Estación de Adamuz. Y es que estas deformaciones aparecen en menos de un año desde que se concluyeron las obras.

Por ello, los peritos judiciales han pedido a la jueza que requiera a Adif más información sobre la reforma que se llevó a cabo en el tramo donde ocurrió el suceso. Las nuevas anomalías dejan en duda la Renovación de Desvíos realizada, por lo que han solicitado más información sobre todas las obras concluidas en diciembre.

En concreto, los documentos solicitados tienen que ver con informes de auscultación realizados antes de recepcionar la obra, el expediente administrativo completo del suministro del balasto y el expediente total de la obra de emergencia que se llevó a cabo para reconstruir la infraestructura tras el accidente. Sin embargo, por el momento dichos documentos no han sido entregados a la magistrada.

El material de las obras sigue en garantía

Otra de las cuestiones a las que se hace referencia en el escrito es que el material empleado se encuentra en plazo de garantía. Los expertos han dejado constancia de la relevancia de aclarar la actuación de renovación de desvíos, "toda vez que el acta de recepción de la misma se firma el 19 de diciembre de 2025, es decir, apenas 30 días antes del accidente".

Los estudios realizados demuestran que existen diferentes anomalías que afectan a la rasante del carril en varios puntos del trazado. Los técnicos han aclarado que la labor de mantenimiento solicitada pretende "renivelar y ajustar la rasante del carril que ha alcanzado en al menos 3 puntos deformaciones que se catalogan en tres puntos de nivel".

Esta situación ha reabierto las alarmas entre los investigadores al comprobar que el deterioro se ha reproducido en los mismos aparatos de vía que fueron sometidos a la reforma reciente.

Además, destacan que es "cuanto menos curioso" que Adif solicitara actuar sobre las obras que se habían realizado tras la rotura de un carril que provocó el accidente mortal.

Sin rastro de una caja negra

Mientras siguen las investigaciones en la zona, la Guardia Civil ha dado cuenta a la jueza del resultado "negativo" en la búsqueda de registradores de datos. En medio de las diligencias de campo, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial han confirmado que no han encontrado la caja negra tras inspeccionar más de 350 toneladas de chatarra.

Durante la búsqueda participaron dos agentes de la benemérita y dos técnicos de la empresa Actren. Gracias al uso de una grúa, los agentes pudieron manipular todos los elementos y esparcirlos en una zona segura para poder inspeccionarlos de forma minuciosa. Sin embargo, a pesar de encontrar la zona donde debían estar situados, los agentes no encontraron rastro alguno.