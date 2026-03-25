Giro en el caso del crimen de la viuda de la CAM: investigan la desaparición de un testigo clave cuyo coche ha aparecido calcinado

La muerte en 2016 de María del Carmen Martínez en el concesionario de Novocar sigue sin resolverse. La viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala fue tiroteada en la cabeza hasta en dos ocasiones en el lavadero de su tienda de coches, entonces propiedad de la familia Sala-Martínez y regentada por Miguel López, yerno de la víctima.

Todo apuntaba a López como principal sospechoso del asesinato, con la herencia del imperio familiar en entredicho como principal móvil del crimen. María del Carmen Martínez tenía pensado como único heredero a su hijo Vicente, algo que le habría dado el control de las empresas en detrimento de sus hermanas María del Mar, María Antonia y Fanny, esta última casada con Miguel López.

Esto, sumado a que López estaba en el concesionario cuando ocurrió el crimen y se marchó poco después de que María del Carmen muriera, según confirma el informe policial, lo situaba como principal sospechoso en un caso que, diez años después, sigue sin resolverse.

La Audiencia de Alicante absolvió a Miguel López de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas tras el veredicto de un jurado popular que lo declaró no culpable al no existir testigos directos ni pruebas concluyentes de que realizara los disparos.

La desaparición de Jesús Tavira

Esta mañana se ha producido un nuevo giro en el caso. La desaparición del testigo clave, Jesús Tavira, ha reactivado el interés policial y mediático en el asesinato de María del Carmen Martínez.

El desaparecido es un empresario alicantino de 63 años, dueño de un desguace cercano al concesionario. Según fuentes policiales, no se sabe nada de él desde el pasado 18 de marzo. Dos días después, su vehículo fue localizado completamente calcinado en el barrio alicantino de las Mil Viviendas, una zona conflictiva de la localidad.

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre su desaparición. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, aunque oficialmente no se ha establecido una conexión directa con el crimen de la viuda de la CAM.

Bien es cierto que Tavira tuvo un papel relevante durante la investigación debido a sus contactos con el principal sospechoso, con el que había mantenido 232 comunicaciones los días previos al asesinato y que se cortaron el día que María del Carmen fue tiroteada. El día del crimen estuvo en el concesionario entre las 17.30 y las 17.45 horas.

La investigación continúa abierta mientras los agentes tratan de esclarecer qué ha ocurrido con Tavira y si su desaparición guarda relación con uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años.