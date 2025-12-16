Frío en Navidad y cierre de un 2025 muy caluroso

A falta de dos semanas para el cierre del año, la AEMET ve "altamente probable" que 2025 termine siendo un año "extremadamente cálido" y uno de los cuatro con una temperatura más alta de la serie histórica. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que de este modo "encadenaríamos cuatro años extremadamente cálidos y probablemente 2025 sea el tercero o el cuarto de la serie".

El año que concluye ha sumado 25 días de récords de calor y podría concluir con una temperatura media de 15 grados para el territorio nacional. No se puede hablar de sequía en este 2025, señala Meteorología, sino más bien de un año húmedo porque hasta el 9 de diciembre se han acumulado 633mm, que suponen un 8% por encima del promedio de lluvias.

"Para el conjunto de Espala no hay sequía meteorológica, pero hay zonas en que3 sí la habría, sobre todo en Asturias y puntos del oriente peninsular", ha añadido el portavoz.

Invierno con temperaturas por encima del promedio

Con las previsiones actuales, el invierno meteorológico -entre diciembre y febrero-, tendremos unas temperaturas mas altas de lo habitual, con una probabilidad del 60% en la Península y un 70% en las islas.

El otoño ha sido cálido y seco en general

El balance del otoño es de muy cálido y seco, con una temperatura media de 15,4 grados; esto es 1 grado más del promedio de referencia 1991-2020. Estamos hablando del noveno otoño más cálido de la serie y el octavo en lo que va de siglo. "Llevamos 15 otoños en los que las temperaturas han sido normales o por encima de lo normal", añade Rubén del Campo.

El otoño ha sido seco en general, con una precipitación media de 166,3mm en la Península, el 83% del valor normal en el período de referencia 1991-2020.

Navidad fría

Es pronto aún para definir exactamente cómo va a ser el tiempo en Navidad, pero el avance de Meteorología habla de unas fiestas con frío. De momento y de cara a este domingo, se avisa de temperaturas frías, heladas y nieve en buena parte de la Península.

Pacto de Estado

Preguntado por el Pacto de Estado contra la emergencia climática que el presidente de Gobierno presentará este miércoles, el portavoz de la AEMET ha subrayado el papel fundamental de la AEMET en este Pacto de Estado. "A la hora de tomar decisiones políticas de gestión, las predicciones van a ser fundamentales". "La AEMET está implicada, desarrollando su tarea científica como siempre", ha añadido.