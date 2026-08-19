Por fin prepara el Consejo Extraordinario de la Magia y la Ilusión: grandes magos rinden homenaje a Juan Tamariz en Onda Cero

El universo de la magia está de luto. Durante el día de ayer, 18 de agosto de 2026, nos dejó una leyenda de la magia como Juan Tamariz, consagrado durante años como uno de los mejores magos del mundo, especialmente famoso por su maestría en la cartomagia, su uso del humor y su grito clásico "¡chan, tatachán!".

"Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre, Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos", escribía Ana Tamariz en Instagram, junto a una fotografía de ambos. La también ilusionista ponía en valor así la huella personal y profesional de su padre, además de agradecer el cariño recibido durante sus últimos días.

Desde Onda Cero, hemos querido darle un pequeño tributo a uno de los magos más icónicos de nuestra historia. En Por fin, presentado por Isabel Lobo, contaremos con la presencia de la mayor representación de la comunidad de la magia, con nombres destacados de ilusionistas como Mago More, Mago Yunke, Jorge Blas, Mago Migué (Miguel Puga) y Anthony Blake.

Desde las 17:00 horas en Por fin, se podrá disfrutar del Consejo Extraordinario de la Magia y la Ilusión, con personalidades que comentarán el impacto generado por una de las leyendas de este arte, don Juan Tamariz. La escuela que deja detrás, los libros, las técnicas y, sobre todo, los magos que aprendieron de él mantienen abierta una última puerta: la de un legado que, como los mejores trucos, promete seguir sorprendiendo mucho después de que el maestro haya abandonado el escenario.