Encuentran los cuerpos sin vida de una madre y su hija presuntamente asesinadas por el padre en Alicante

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer y una de sus hijas a manos, presuntamente, del padre, que ha sido hospitalizado con heridas de arma blanca junto a otra de sus hijas, en la partida de El Fenollar, en el término de Alicante.

Los agentes han recibido el aviso a través del teléfono de Emergencias 112 alrededor de las 19:40 horas de este jueves y las patrullas desplazadas al lugar han encontrado a las dos mujeres sin vida y a los dos heridos, que han sido trasladados a un centro hospitalario.

Según las mismas fuentes, no constan antecedentes en el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) entre el presunto autor de los asesinatos y la mujer fallecida, aunque por el momento la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos.

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