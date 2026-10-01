Eduardo Casanova pide que más caras visibles y conocidas salgan del armario del VIH

Eduardo Casanova ha reivindicado la necesidad de más caras visibles, en concreto de aquellas personas conocidas y con privilegios, en la lucha por visibilizar el VIH, porque "son las que llegan" y, de esta forma, pueda haber una movilización social.

El actor y director de cine ha declarado que "las personas que tenemos privilegios tenemos una obligación de dar la cara y salir del armario del VIH". Lo ha hecho en un acto de presentación de los eventos del 'V Pride Positivo', organizados por la Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida).

El protagonista del documental Sidosa (2026), dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, y producido por Jordi Évole, ha indicado que no compartir sus experiencias afecta no solo a las personas "que lo pasan mal", sino a ellos mismos. Además, ha agregado que no lo hacen por "el miedo a perder sus privilegios", algo que ha tachado de "muy egoísta" al no poder ayudar a las personas que no pueden hacerlo.

"Un maltrato, un odio irracional y una cero respuesta institucional"

Casanova ha recalcado que "la única vía es colectivizarse más, gritar más, volver a esa rebeldía, poner la cara", reconociendo que, tras su visibilidad, toda la comunidad se ha enfrentado a "un maltrato, un odio irracional y una cero respuesta institucional o de seguridad", y ha añadido que la única seguridad y apoyo que ha recibido es de su entorno y de las organizaciones del VIH.

Por su parte, la presidenta de Cesida, Carmen Martín, ha agradecido al cineasta que ponga rostro a esta lucha, algo que ha supuesto una mayor repercusión y cariño hacia la comunidad, aunque también ha admitido que ha sido "duro".

También ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación en este ámbito: "Más prensa, más difusión y más responsabilidad en la prensa".

La quinta edición de la iniciativa 'Pride Positivo' se presenta este año bajo el lema 'Ni culpa, ni silencio', con una programación que se desarrollará durante octubre y que tendrá entre sus principales citas la 'V Marcha Positiva' el próximo 17 en Madrid, un evento que reunió a más de cinco mil personas en 2025.

"'Ni culpa' porque vivir con VIH no es una falta moral", ha reflexionado la presidenta de Cesida, que ha recordado que nadie tiene que justificar cómo adquirió el virus para merecer respeto, atención o derechos.