Dónde es festivo el lunes 12 de octubre y quién tendrá puente este año

El lunes 12 de octubre de 2026 será festivo en toda España con motivo del Día de la Hispanidad, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. Millones de trabajadores podrán disfrutar de un día de descanso adicional, siendo una fiesta nacional no sustituible por las comunidades autónomas.

Esto significa que el 12 de octubre será festivo en todas las comunidades autónomas, además de en Ceuta y Melilla. Para la mayoría de los trabajadores, por tanto, el festivo se convierte en un fin de semana de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

La Comunidad Valenciana tendrá cuatro días de fiesta

Hay, sin embargo, una comunidad autónoma que podrá disfrutar de un puente todavía más largo. Se trata de la Comunitat Valenciana, donde el viernes 9 de octubre también es festivo por el Día de la Comunitat Valenciana. El calendario oficial recoge ambas jornadas como días inhábiles.

Así, los trabajadores que tengan una jornada laboral convencional y no trabajen los fines de semana podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso: viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

El 9 de octubre conmemora la entrada de Jaime I en Valencia en 1238 y es una de las fechas señaladas del calendario valenciano. La coincidencia con el 12 de octubre hace que este año el Día de la Comunitat Valenciana quede unido al puente del Pilar.

El puente del Pilar dejará millones de desplazamientos

El festivo también tendrá un impacto importante en las carreteras. La DGT ha previsto 5.760.000 movimientos de largo recorrido durante la operación especial del Pilar, que comenzará a las 15:00 horas del viernes 9 y terminará a medianoche del lunes 12.

La mayor intensidad de tráfico se espera el viernes por la tarde, especialmente entre las 16:00 y las 22:00 horas, coincidiendo con la salida de las grandes ciudades. El sábado también se esperan desplazamientos importantes hacia zonas de costa y montaña.

La vuelta se concentrará principalmente el lunes 12 por la tarde, cuando comenzará el regreso hacia los grandes núcleos urbanos. La DGT sitúa entre las 16:00 y las 23:00 horas una de las franjas de mayor complicación para la circulación.