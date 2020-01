La OMS estudia este jueves de nuevo si declara la emergencia internacional por el coronavirus. Hay una reunión convocada de urgencia en Ginebra para valorar la situación y la expansión del virus, que ha provocado ya 170 muertos.

En España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reúne con las sociedades científicas para abordar la crisis mientras en Málaga se estudia un posible caso de un hombre que permanece aislado en el hospital como medida de prevención.

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha explicado en las redes sociales que todo está preparado para evacuar a los españoles de Wuhan y para recibirlos en España.

Por su parte, el doctor Pedro Cavadas ha estado en Espejo Público de Antena 3 donde ha puesto en duda la versión oficial y la información que está ofreciendo al respecto el gobierno chino.

"Es un virus que se contagia fácilmente, muy agresivo, y cuando en China -que no es el país más transparente del mundo, aparentan transparencia desde el minuto uno, a mí me da qué pensar y me preocupa", ha dicho.

Afirma que si China está reconociendo un número de muertos y contagiados, serán muchos más: "No hace falta ser muy listo para pensar que son como diez o cien veces más".

"Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de cien toneladas y se construye un mega hospital en tres semanas, es que no va en broma", ha asegurado.

