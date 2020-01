María Neira, de la OMS: "Un ciudadano español no tiene ninguna razón para alarmarse por el coronavirus"

La directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira , explica en La Brújula que, tras valorar los datos de los que disponen, la epidemia de coronavirus no entra dentro de un escenario alarmista porque la tasa de letalidad del virus está alrededor del 3% e incluso podría reducirse.

Respecto a los nuevos casos confirmados en Alemania -todos relacionados con una colega china que viajó al país procedente de Shangai- asegura que están "evolucionando favorablemente" y que el virus tiene un tipo de transmisión igual que otros virus respiratorios, como la gripe.

Entiende que a nivel personal sea importante la evacuación de los ciudadanos de distintas nacionalidad de los lugares afectados por la epidemia, pero que desde el punto de vista epidemiológico, "no parece necesario" porque todos están bajo medidas de prevención.

Asegura que la OMS no ha declarado la emergencia internacional porque la tasa de letalidad del virus es muy baja y porque el 98% de los pacientes infectados están concentrados en un sólo país, China: "No se dan los criterios para declarar la emergencia internacional con esta situación".

Explica que no sabe cuándo empezará a remitir el virus porque este es algo "poco tangible" que no se puede controlar, pero que manejan señales que les indican que, por el momento, "parece que los escenarios no nos generan una alarma excesiva".

"Usar los antibióticos racionalmente y siempre con receta médica"

Pide a la gente que siga las recomendaciones estipuladas y que, sobre todo, use los antibióticos de manera "racional" y "siempre con receta médica" porque "son nuestro único arsenal para combatir las bacterias y no los podemos perder, pero los estamos perdiendo".

Sobre la comunicación y colaboración entre países, asegura que ha sido muy "rápido y transparente" y que cuando se dé por finalizada la epidemia, se hará un análisis detallado de en qué se puede mejorar. Pero, por el momento, destaca que los contactos con China han sido adecuados y constantes: "Sé que las autoridades chinas han dicho que se podría haber hecho mejor, pero siempre todo se puede hacer mejor".

Respecto a si un ciudadano español debería estar preocupado por el coronavirus, considera que "no tiene ninguna razón para alertarse" y recomienda simplemente estar informado, seguir las recomendaciones por si hubiera algún tido de elevación de la emergencia.

