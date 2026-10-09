La DGT advierte de las peores horas para viajar durante el puente del Pilar: cuándo se esperan más atascos

Millones de españoles se preparan para disfrutar del puente del Pilar, que este año permitirá enlazar el fin de semana con el festivo nacional del lunes 12 de octubre. Sin embargo, quienes tengan previsto desplazarse por carretera deberán prestar especial atención a los horarios, ya que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha identificado las franjas en las que se esperan mayores complicaciones para circular.

El organismo prevé 5.760.000 desplazamientos de largo recorrido durante los cuatro días del puente, con una media de 1.440.000 movimientos diarios. Para gestionar este incremento de la circulación, ha puesto en marcha una operación especial que comienza a las 15:00 horas de este viernes 9 de octubre y finalizará a medianoche del lunes 12.

Los principales movimientos se dirigirán hacia destinos de costa y montaña, segundas residencias y localidades que celebran sus fiestas patronales, especialmente Zaragoza y municipios de la Comunidad Valenciana, donde este viernes también es festivo.

Las peores horas para viajar durante el puente del Pilar

La DGT ha publicado sus previsiones de circulación para cada jornada, con tres momentos especialmente delicados: la salida del viernes, los desplazamientos del sábado por la mañana y el regreso del lunes.

Viernes 9 de octubre: de 16:00 a 22:00 horas

La tarde del viernes concentrará buena parte de los desplazamientos de salida. Desde las primeras horas aumentará la circulación en las carreteras que parten de las grandes ciudades y en los principales accesos a zonas turísticas y de segunda residencia.

Las mayores complicaciones se esperan entre las 16:00 y las 22:00 horas, cuando coincidirán numerosos conductores que inician sus vacaciones o escapadas de fin de semana.

Sábado 10 de octubre: de 9:00 a 13:00 horas

Durante la mañana del sábado continuará el tráfico intenso en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en las carreteras que conducen a destinos turísticos de costa y montaña.

Según las previsiones de Tráfico, las mayores intensidades de circulación se registrarán entre las 9:00 y las 13:00 horas.

Domingo 11 de octubre: desplazamientos cortos y menos retenciones

El domingo será previsiblemente la jornada con menos complicaciones de la operación especial. Predominarán los viajes de corto recorrido hacia zonas de ocio y recreo. Aunque pueden producirse retenciones puntuales, la DGT espera que sean menos intensas que las registradas durante el resto del puente.

Lunes 12 de octubre: de 16:00 a 23:00 horas

El regreso será otro de los momentos más complicados. La operación retorno comenzará a primeras horas de la tarde, cuando numerosos viajeros emprendan el camino de vuelta a sus domicilios. Las retenciones afectarán inicialmente a los principales ejes viarios y después se trasladarán a los accesos a las grandes ciudades.

La DGT sitúa entre las 16:00 y las 23:00 horas el periodo de mayores dificultades para circular durante el lunes, aunque el dispositivo especial permanecerá activo hasta la medianoche.

Ante el elevado número de desplazamientos previstos, la DGT recomienda planificar los viajes con antelación y evitar, siempre que sea posible, los horarios de mayor intensidad de tráfico. Los conductores pueden consultar las incidencias y el estado de las carreteras en tiempo real a través de la web oficial de la DGT, sus perfiles en redes sociales y el teléfono 011.